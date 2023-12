El PPdeG tacha la subida de los peajes de la AP-9 y la AP-53 de «maltrato» a Galicia

El alcalde de Oroso, el popular Álex Doval, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha considerado hoy sábado que la subida de los peajes de la AP-9 y la AP-53 son una «tomadura de pelo» y una «burla» a los gallegos, además de una demostración del «maltrato» y el «desprezo» del Gobierno de Pedro Sánchez a Galicia durante los últimos cinco años.

Prado visitó uno de los puentes que sobrevuelan la AP-9 a su paso por Sigüeiro, en el concello de Oroso, donde recordó que los peajes de las autopistas gallegas son los más elevados de España y ahora van a encarecerse «como nunca» con una subida de más del 5 % en la AP-53 y del 6,55 % % en el caso de la AP-9.

Prado señaló con ironía que esa alza es la última gestión que el Gobierno central hace en Galicia este año, y lamentó que sea lo «único» que ofrece a los gallegos en plena subida de los precios.

La número dos del PPdeG contrapuso esa decisión con la tomada por la Xunta, que ha congelado por segundo año consecutivo los peajes en las autopistas de titularidad autonómica.

Prados señaló que la subida de los peajes es el «segundo anuncio convertido en mentira» de la semana, después de que el Gobierno central no incluyese entre las nuevas 70 unidades judiciales ningún juzgado de violencia de género en Galicia, aunque el pacto PSOE-BNG para la investidura de Pedro Sánchez prevé la creación de cinco. «O Goberno rise do BNG, rise dos galegos e rise de Galicia. Así que, por moitos agasallos que nos faga o candidato socialista ata o 18 de febreiro, nada nin ninguén vai compensar todo o carbón que levan dando a Galicia nestes anos», dijo.

Prado se refirió además a la decisión de las bases de Podemos de rechazar concurrir con Sumar a las elecciones gallegas. «Xa sabíamos que o PSOE quere ir con Sumar porque non lle dan as contas, pero Sumar non quere ir co PSOE. Sumar quere ir con Podemos pero por unha banda Pablo Iglesias di que non e por outra Monedero di que si. Ao final, consultan ás súas bases e máis do 60% di que non queren que vaian xuntos Podemos e Sumar».

Añadió que mientras, el BNG está «pendente de que non siga fuxindo xente das súas filas e, ao mesmo tempo, intentando rescatar a algúns que xa se lle foran anteriormente».

Prado describió lo ocurrido como parte del «barullo dentro do barullo» que la oposición ofrece a los gallegos, e insistió en que frente a ello «Alfonso Rueda é a garantía para seguir ofrecendo estabilidade, tranquilidade e certezas».