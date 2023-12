El PP recupera para su equipo electoral a la exconselleira Carmen Pomar

Carmen Pomar Tojo, número 13 del PP por A Coruña. Nació en Santiago de Compostela en 1970. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago. Profesora de maestrías en Educación, Familia y Necesidades Educativas Especiales en las universidades de Santiago y Vigo. Conselleira de Educación desde que asumió el cargo en septiembre del 2018.

La número dos del PPdeG, Paula Prado, presentó ayer en rueda de prensa al equipo redactor del programa electoral de su partido. En esa cita, los periodistas le preguntaron en varias ocasiones por el papel que tendrá Alberto Núñez Feijoo en los comicios autonómicos del 18F y la estabilidad de Galicia, a lo que Prado acabó contestando que su partido no sufre «liortas internas», una situación que contrapuso con el «barullo» de sus oponentes. Unos supuestos líos que desgranó capítulo a capítulo. «A alternativa é: o Partido Socialista, que di ao principio que quere ir en coalición con Sumar porque parece que non lle dan as contas. Sumar, que di que non quere ir co Partido Socialista. Sumar si que quere ir con Podemos. Podemos di que non quere ir con Sumar, pero a parte galega de Podemos si quere ir con Sumar. Cando a parte galega de Podemos di que quere ir con Sumar, a parte nacional de Podemos di que teñen que votar ao Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego está intentando que algúns que se foron volvan, e está intentando que os que ten dentro non se lle vaian, como se lles acaba de ir o secretario de organización [Bieito Lobeira]. Ante este barullo de alternativa, o único que demostra estabilidade e tranquilidade para Galicia é o PP».

En la rueda de prensa, Paula Prado estuvo acompañada por el coordinador del equipo redactor del programa electoral del PPdeG, Valentín García —que asume estas funciones tras la marcha de Pedro Puy a Madrid—, y de otra de las participantes en ese grupo de trabajo, la exconselleira de Educación Carmen Pomar, que desde septiembre del 2020 es solo diputada.

García insistió en que harán un documento «moi galego, que protexa a Galicia con esta estabilidade que coñecemos, que é a súa principal vía de progreso, e que teña moita participación».

La secretaria general de los populares gallegos añadió que el programa estará centrado en «poñer solucións aos retos que formulen os galegos», y reivindicó el compromiso del PPdeG frente a «un multipartito que cada vez que fai un anuncio é unha mentira». Y puso como ejemplo que no se prevé la creación de nuevos juzgados de violencia de género en Galicia, como se habían comprometido.