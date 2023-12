Completada la instalación de rejas e iluminación en una treintena iglesias del Camino para que puedan verse estando cerradas

Rejas instaladas en la iglesia de San Lorenzo de Bruma, en Mesía

La Xunta y los arzobispados de Lugo y Santiago han completado la instalación de rejas e iluminación en una treintena de iglesias situadas en el Camino de Santiago, para facilitar que peregrinos y vecinos puedan ver su interior incluso estando cerradas.

En concreto, se han dispuesto rejas mediante la apertura de huecos en las puertas de entrada de las iglesias, lo que permite contemplar el interior sin necesidad de que estén abiertas al acceso del público. También se instaló un dispositivo de iluminación que se enciende cuando los usuarios lo pulsan.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha visitado una de esas instalaciones, la de la Iglesia de San Lorenzo de Bruma, en Mesía. Aparte de en este templo, las rejas están instaladas en once iglesias del Camino Inglés: la capilla de Santa Ana, en Fene; la Iglesia de San Martiño de Porto y la de Santo André, en Cabanas; la Igrexa das Virtudes, en Pontedeume; la Iglesia de Santiago de Sigrás, en Cambre; la de San Pantaleón das Viñas, en Paderne; la capilla de San Roque en As Travesas, en Carral; la de Santaia de Leiro y la de Santa María de Presedo, ambas en Abegondo; además de la de Santo André de Barciela en Santiago de Compostela.

En el Camino Primitivo están colocados los mecanismos en la Iglesia de Santiago da Fontaneira y en la de Santa María en A Fonsagrada; la de San Lázaro da Ponte y San Miguel de Bacurín en Lugo; la de San Román da Retorta en Guntín; la de San Xurxo de Augas Santas en Palas de Rei; la Iglesia de Santo Estevo de Vilamor en Toques; y en la de Santa María de Vilabade, en Castroverde.

En el Camino Francés, pueden verse en la Iglesia de Santa María de Montán en Samos; en la de Santa María de Ferreiroas en Paradela; y en la de Triacastela y en la de San Nicolás de Portomarín. También se intervino en la Iglesia de San Xoán do Sixto, en Dozón; en la de San Miguel de Montefurado, de San Salvador do Hospital, de Santa María de Vilaster y de Bendilló, todas en Quiroga; en la Iglesia de Santa Mariña de Barxa do Lor en A Pobra do Brollón; en la Iglesia de San Salvador de Vilasante y de San Lourenzo do Fión en O Saviñao; e San Pedro de Líncora, en Chantada.