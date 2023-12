Besteiro felicita el 2024: «Este ano, cos socialistas Galicia vai dar a campanada»

El candidato del PSdeG a la Xunta en las elecciones del 18F, José Ramón Gómez Besteiro, lanzó hoy sábado un vídeo de felicitación del año nuevo en el que afirma que Galicia «vai pasar páxina no 2024 da inercia e do conformismo de que nos goberna hoxe» y abrirá una nueva etapa de «cambio positivo e con garantías».

Dirigiéndose directamente al espectador, Besteiro llama a no engañarse «ti e máis eu, todos nós, sabemos que as cousas da nosa terra non van ben. Levamos anos estancados, sen dirección, a economía galega non medra como a Española e cada vez somos menos en Galicia. Os nosos servizos públicos minguan e a nosa xente marcha de aquí», afirmó.

No 2024 abriremos unha nova páxina para un cambio con garantías en Galicia.



Tanto ti, coma eu, cremos que a nosa terra merece máis, moito máis!



? Este ano novo... cos socialistas, Galicia vai dar a badalada.



Feliz 2024! pic.twitter.com/1o8MN5B8v9 — Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) December 30, 2023

Besteiro afirma que en 14 años, «60.000 mozos tiveron que marchar de Galicia». Es, dijo, «unha realidade que eu non estou disposto asumir». Frente a esa «Galicia resignada», plantea un «futuro ilusionante» en el que la comunidad será líder en crecimiento en España y la UE.

Una Galicia «na que no se perda ningunha oportunidade acordando cos demáis, non confrontando con todos».

El candidato del PSdeG, subraya además su «compromiso inquebrantable» con el país. «Renunciei a todo por estar aquí, porque sei que imos despertar e dar ese cambio que Galicia necesita. Este ano, cos socialistas Galicia vai dar a campanada», concluye Besteiro antes de felicitar el año.

El número uno del PSdeG participó además hoy en una movilización en Xinzo de Limia para reclamar un refuerzo de los servicios de Pediatría en Galicia. Besteiro acusó a la Xunta de una «falta de vontade política» que supone que 192 concellos carezcan de pediatra.