Rueda tacha de «incomprensible» que el Gobierno no cree nuevos juzgados de violencia en Galicia

XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tachó hoy jueves de «incomprensible» que el Gobierno no acuerde la creación de nuevos juzgados de violencia de género en Galicia.

Rueda recordó que ese compromiso figuraba en el acuerdo firmado entre el PSOE y el BNG en noviembre para la investidura de Pedro Sánchez, además de que coincidía con las reclamaciones de la Xunta.

El titular del Gobierno gallego consideró que se ha perdido una «magnífica oportunidade» de cumplir con ese compromiso y ha recordado que la Xunta asumiría el grueso de los costes, aunque no tiene capacidad para crear juzgados.

Rueda no descartó que la decisión de «ignorar e incumprir» obedezca a una «estratexia electoral» y ahora aparezca «alguén anunciando ese compromiso». El presidente se refirió así, sin mencionarlo, al candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, que en las últimas semanas ha lanzado varios anuncios del Gobierno central sobre asuntos referidos a Galicia.

El titular del Ejecutivo gallego advirtió que esa forma de actuar sería equivalente a «xogar» con un asunto «tan importante como a violencia de xénero».

La falta de esos juzgados entre las unidades judiciales de nueva creación también fue muy criticada por la número dos del PPdeG, Paula Prado, quien recordó que, en noviembre, Besteiro anunció que «os xulgados de violencia de xénero serán efectivos no 2024», y que el BNG, tras firmar el acuerdo con el PSOE, anunció la creación de «cinco xulgados de violencia de xénero en Pontevedra, Ferrol, Compostela, Lugo e Ourense. Estes tres últimos incluiranse nos orzamentos de 2024».

Prado acusó a socialistas, nacionalistas y a Sumar de «desprotexer ás vítimas» y añadió que «como era de esperar, non tardou en chegar a primeira mentira do pacto de investidura que asinaron PSOE e BNG co único obxectivo de manter a Pedro Sánchez no poder».

Rueda, que compareció tras el último consello de la Xunta del año, también se refirió a otros compromisos del Gobierno central que ayer no fueron corroborados por Pedro Sánchez en su comparecencia para anunciar el mantenimiento de parte de las medidas anticrisis.

El titular de la Xunta se refirió por ejemplo a la gratuidad de las escuelas infantiles, que el Ejecutivo gallego ya aplica, pero que ayer a Sánchez «esquecéuselle» aplicar en todo el país.

Rueda afeó a Sánchez que no dijese «absolutamente nada» de un compromiso «tan importante» y celebró que en Galicia ya se haya podido aplicar esa medida con fondos propios.

Rueda también criticó que el Gobierno no aplicase la rebaja del IVA de los alimentos a la carne y el pescado, como la Xunta reclama desde hace más de un año. Esa reducción impositiva, añadió, sería «o mellor estímulo» para su consumo, que tiene un importante impacto económico en Galicia, pero el Ejecutivo siempre se ha negado a aplicarla. «Para outras cousas si hai, pero para isto, non», añadió Rueda, quien también lamentó la subida del IVA del gas y la luz del 5 % al 10 %.

El pacto Podemos-Sumar

Rueda también quitó importancia al preacuerdo entre Sumar y Podemos para presentarse juntos en Galicia y recordó que ambos grupos también se presentaron juntos en las generales para romper unas semanas después. A su juicio, Galicia se juega enviar «un mensaxe de estabilidade política» en las autonómicas del 18 de febrero o convertirse en otra «sucursal radical» de Pedro Sánchez.