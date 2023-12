El PSdeG denunciará al PP por violar la ley electoral con un acto en Ferrol

XOAN A. SOLER

El PSdeG denunciará al PP por convocar un acto en Ferrol este jueves en el que el presidente de la Xunta y candidato popular a las elecciones gallegas, Alfonso Rueda, firmará un convenio con el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, para abrir la urbe al mar. Según fuentes socialistas, esta actividad está «expresamente prohibida» en la normativa electoral desde la convocatoria oficial de elecciones, que tuvo lugar el pasado martes 26.

Desde el PSdeG apuntan que «isto di moito da precampaña e campaña sucia que vai facer o Partido Popular e que, visto o visto, non respectará as reglas do xogo». Para los socialistas, se trata de otro ejemplo del «nerviosismo» de Alfonso Rueda ante los comicios.

El acto de la Xunta tendrá lugar en el palacio municipal, donde el presidente gallego se reunirá con Rey Varela para firmar el acuerdo. Este convenio incluye la ejecución de actuaciones en tres tramos, con la construcción de carril bici, itinerarios peatonales, reordenaciones viales y la construcción de nuevos aparcamientos disuasorios. También, la segunda playa en Caranza.

Xunta y Concello ya habían anunciado su intención de financiar al 50 % esta intervención, que el acuerdo concreta. La Administración autonómica asumirá íntegramente la redacción de los proyectos y cofinanciará la ejecución de las obras a la mitad, con una aportación de más de 5,7 millones de euros. El proyecto se inicia después de que el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa ratificasen un acuerdo para eliminar el actual cierre de las instalaciones militares del arsenal.