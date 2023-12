El PPdeG acusa a PSOE, BNG y Sumar de desproteger a las víctimas por no crear nuevos juzgados de violencia de género en Galicia

La número dos del PPdeG, Paula Prado ha acusado hoy jueves al PSOE, al BNG y a Sumar de «desprotexer ás vitimas» de violencia de género en Galicia. La crítica de Prado se produce después de que se conociese el último decreto del Gobierno central para la creación de 70 unidades judiciales, que no incluye nuevos juzgados específicos de violencia de género en las urbes gallegas. Prado recordó que el pacto PSOE-BNG firmado en noviembre para la investidura de Pedro Sánchez prevé la creación de juzgados de ese tipo en Lugo, Ourense, Santiago, Pontevedra y Ferrol. Además el acuerdo especificaba que «os de Santiago de Compostela, Lugo e Ourense serían efectivos no 2024».

«Como era de esperar, non tardou en chegar a primeira mentira do pacto de investidura que asinaron PSOE e BNG co único obxectivo de manter a Pedro Sánchez no poder. E, lamentablemente, é unha medida de igualdade e loita contra a violencia de xénero», afirmó Prado.

La secretaria general de los populares gallegos afirmó que con esa decisión, el Gobierno PSOE-Sumar «non só se ri na cara do BNG», sino de todos los gallegos y «sobre todo, rise na cara de todas as vítimas de violencia de xénero». Prado añadió que «Galicia nin está nin se lle espera nos plans do Goberno de Sánchez apoiado polo multipartito galego».

Prado recordó que PSOE, BNG y Sumar ya votaron juntos la llamada ley del «solo sí es sí», que rebajó las penas a 1.200 agresores sexuales y añadió que ahora, «con esta negativa a que Galicia teña cinco xulgados, volven tomarlle o pelo ás vítimas de violencia de xénero».