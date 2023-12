El acuerdo con Sumar da a Podemos el número 1 por Lugo y el segundo puesto de la lista de A Coruña

Xoán A. Soler

El preacuerdo alcanzado entre Movimiento Sumar, de Yolanda Díaz, y Podemos Galicia para concurrir a las elecciones gallegas en una coalición junto a Esquerda Unida incluye la garantía de ciertos puestos en las listas para la formación morada. Así, un candidato o candidata de Podemos encabezará la lista de Lugo, otro ocupará el segundo puesto en la circunscripción de A Coruña, en Ourense tienen garantizado el tercero, y en Pontevedra se les reserva el cuarto puesto.

Este preacuerdo, como ya se anunció el miércoles, reserva la candidatura a la Xunta para Sumar. Será, por tanto, Marta Lois, actual diputada y portavoz en el Congreso de la formación de Yolanda Díaz, y que tiene previsto dejar próximamente su escaño en la Cámara baja. Presumiblemente, Lois sería la número 1 por la provincia de A Coruña, y podría tener como número 2 a Isabel Faraldo, de Podemos y exconcejala en el Ayuntamiento de A Coruña.

Además, el acuerdo recoge que el grupo parlamentario liga a todos los diputados a permanecer en él. Así se especifica que «Podemos Galicia se compromete a permanecer en el grupo parlamentario toda la legislatura». Ese grupo, para el que sería necesario obtener cinco diputados, se denominaría Sumar Galicia. Con esta exigencia se evitaría el problema vivido recientemente en el Congreso, con el paso de los representantes de Podemos al Grupo Mixto.

Todo ello figura en el documento que Podemos Galicia somete a consideración de los inscritos, al que ha tenido acceso Europa Press. Esa consulta es un paso previo para que el preacuerdo con Movimiento Sumar pueda firmarse de forma definitiva, en caso de ser validado. La coalición debe firmarse antes del 5 de enero. Ese día, a medianoche, concluye el plazo para ese trámite.

El documento también garantiza a Podemos Galicia una cuantía anual no menor de 46.000 euros para desarrollar su proyecto político si se logra un diputado, suma que aumenta en el caso de que la candidatura logre más escaños en el Parlamento de Galicia.

Por otro lado, la persona representante de la coalición y el administrador general de la coalición serán propuestos por Movimiento Sumar Galicia, con acuerdo de las partes, y los de cada provincia en función de la procedencia del cabeza de lista en cada una de las circunscripciones.

La portavoz nacional de Podemos deja autonomía a la formación en Galicia

Desde la dirección nacional de Podemos, su portavoz, Isa Serra, ha confirmado que dejan vía libre a la organización en Galicia para decidir sobre el preacuerdo firmado con Sumar y con Esquerda Unida, marcando distancias con ese pacto. «No compete a la dirección estatal decidir cuál es el acuerdo que tienen que decidir los inscritos de una comunidad autonómica. Es esa organización (Podemos Galicia) quien de forma autónoma la que tiene que proponer, o por lo menos consultar, a los inscritos sobre si hay que hacer acuerdos o no (...) Eso es lo que están haciendo y a partir de ahí veremos lo que deciden».

Ha insistido en que los territorios tienen plena autonomía a la hora de plantear candidaturas: «Son ellos los que tienen que determinar si el acuerdo es o no positivo». Por tanto, la dirección del partido no pondrá impedimentos a la posible coalición, a pesar de la ruptura con Sumar a nivel nacional, y a pesar de que no se celebrarían primarias para elegir a los cabezas de lista, algo que era una exigencia de Podemos para integrarse en candidaturas unitarias.

Sobre el hecho de que Marta Lois vaya a ser la candidata de la coalición a presidir la Xunta, Serra se ha limitado a señalar que la respeta primero como portavoz de la Cámara Baja y, segundo, como candidata sí así se acuerda finalmente. En cualquier caso, ha insistido en que lo fundamental será el dictamen de la militancia gallega, que decidirá si refrenda o no el preacuerdo entre las formaciones.

Yolanda Díaz confirma que la marca electoral con la que concurrirán el 18 de febrero será Sumar Galicia

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha manifestado que están a la espera de que Podemos ratifique el preacuerdo de coalición en Galicia para concurrir juntos a los comicios autonómicos del próximo 18 de febrero y confirma que la marca de la candidatura será Sumar Galicia.

También ha afirmado que «en absoluto» habrá confluencia con el BNG para concurrir juntos a los comicios, dado que trabajan desde espacios diferentes, pero sí ha lanzado un llamamiento a todas las fuerzas progresistas para que colaboren en sacar al PP de la Xunta de Galicia, así como a los votantes de la izquierda: «Si los gallegos progresistas que fueron a votar el 23J lo hacen el 18F, el PP sale de Montepío (sede del Gobierno autonómico) y la Xunta de Galicia será por fin de futuro y, sin lugar a dudas, contando con Marta Lois en el Gobierno».

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Díaz se ha declarado «respetuosa» con el principio de acuerdo que se ha alcanzado entre Sumar, Podemos e IU. Ese pacto queda ahora pendiente de las decisiones que democráticamente adopten los militantes, sobre si avalan o no ir de forma conjunta a los comicios gallegos. Si esas consultas dan luz verde a la coalición, es muy posible que el grupo aglutine además de a Sumar, Esquerda Unida y Podemos Galicia, a Alianza Verde (que ya había firmado un acuerdo con la formación morada) y a Equo.