Sumar irá con Podemos y Esquerda Unida a las elecciones gallegas

XOAN A. SOLER

El acto de presentación de la candidatura de Sumar Galicia, con presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no solo sirvió para confirmar el nombre de Marta Lois como cabeza de lista, sino también para anunciar un preacuerdo político entre la formación magenta, Podemos y Esquerda Unida para concurrir juntos. «Será ratificado, a través dos sus procesos internos, para concorrer xuntos, e con forza, nas vindeiras eleccións baixo o espazo político unitario de Sumar Galicia», señaló el portavoz, Paulo Carlos López.

«É un orgullo, un pracer para min, e unha responsabilidade moi grande ser a vosa candidata», comenzó Marta Lois, que se comprometió a «traballar arreo», «noite e día», por un proyecto con el que aseguró que «remata» el tiempo del PP tras «catorce anos de parálise» al frente de la Xunta. «Vou estar todos os días, ata o 18 de febreiro, traballando por este país», agregó Lois.

El futuro de Lois en el Congreso

«Estou contenta porque abrimos un tempo novo para o noso país; os tempos son chegados para cambiar a Xunta de Galicia», valoró Yolanda Díaz, antes de dar paso a Lois. La ministra de Trabajo apeló a movilizar al electorado progresista ante unas elecciones gallegas que, matizó, no serán «un trámite» para la formación que lidera. Reclamó así que las fuerzas progresistas vuelvan a prestar su apoyo a Sumar, como en las elecciones generales en las que fue tercera fuerza en Galicia y obtuvo dos diputadas. «Se os progresistas fan o mesmo, imos gañar as eleccións», proclamó Díaz, que volvió a situar a su formación como «clave» para el cambio en la Xunta.

En su discurso, la vicepresidenta segunda también deslizó que la candidata gallega dejará pronto la portavocía de Sumar en el Congreso. «Foi quen de liderar un grupo parlamentar que aglutina moitísimas formacións políticas e hoxe están todos chorando porque Marta Lois volve a súa terra», compartió Yolanda Díaz, que ensalzó a su número dos como una persona que «reúne todas as boas características». «Ela é o diálogo, é o cariño, a grandísima intelixencia», elogió, y dijo no haberse equivocado con su elección porque sabía «o que representaba para o futuro do país».

La ministra no aclaró, en cambio, si esa salida de Marta Lois del Congreso se producirá antes de las elecciones gallegas. El reglamento impide compatibilizar el escaño en el Parlamento gallego con el de las Cortes. En las elecciones del 2020, el candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, mantuvo su acta en la Cámara baja y, al no obtener representación en las elecciones autonómicas, mantuvo su actividad en Madrid. Ante el mismo escenario se enfrenta el cabeza de lista del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aún diputado en el Congreso por Lugo.

Consenso alrededor de Lois

Tanto Esquerda Unida como Podemos recordaron, durante las últimas semanas, su intención de abrirse a un acuerdo para concurrir juntos en las elecciones gallegas. La ruptura de los morados en el Congreso con Sumar, con salida de estos al Grupo Mixto, supuso la interrupción de las negociaciones entre las dos organizaciones en Galicia.

Con este contexto, Podemos Galicia inició esta semana sus primarias para elegir candidato a la Xunta. La lista oficialista puso al frente a la exconcejal coruñesa Isabel Faraldo quien, en las últimas elecciones municipales, cedió su puesto como candidata a José Manuel Sande, de la órbita de Yolanda Díaz y actual asesor en el Ministerio de Trabajo. Fuentes de la dirección morada subrayaban que seguían todavía abiertos a una lograr un pacto para concurrir juntos.

Como ocurrió en el caso de Sande, la elección de Marta Lois como candidata habría servido para facilitar un acuerdo que parecía imposible hace solo unas horas.

El coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón, expuso en un vídeo publicado en Twitter que se trasladará este jueves a la militancia el documento con el acuerdo para que esta lo ratifique. «Nunca tivemos problema en que a xente decida sobre o futuro da organización», apunta en una referencia velada a la ausencia de primarias en Sumar para elegir candidato, una condición que había establecido Podemos como línea roja para llegar a un pacto.