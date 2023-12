Las tomas falsas del vídeo de Besteiro

Si el sábado el candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, hacía pública su felicitación navideña a través de un vídeo, este domingo lanzaba a través de sus redes sociales las tomas falsas de la grabación. En este nuevo vídeo, el discurso de Besteiro es interrumpido por una espontánea que pide sacarse una foto con él. «Estaba gravando», le dice el candidato, para a continuación añadir: «Vén para aquí! Agora sacámola!». Ambos posan para la foto y, en ese momento, la mujer le dice: «Eu son do PP, pero bueno...», una confesión a la que Gómez Besteiro saca importancia con un «non pasa nada. Arre carai!».

Este fin de semana, los tres candidatos confirmados a las elecciones gallegas, han publicado sendos vídeos navideños para felicitar las fiestas y, al mismo tiempo, para arrancar la precampaña a las elecciones gallegas. El de Besteiro es corto, apenas veinte segundos de ambiente navideño, en un mercadillo lleno de luz y con muchas personas pasando a ambos lados del político lucense. El mensaje tiene un componente político importante. El también diputado se dirige a cámara con frases como «Galicia ten o mellor Nadal do mundo, a mellor xente do mundo, os mellores produtos do mundo», y añade: «Tamén podemos ter o mellor Goberno do mundo. De ti depende convertir este desexo nunha verdadeira realidade».

En el vídeo del PP, Alfonso Rueda se convierte en un conductor de bus que recorre la comunidad con el rótulo «Galicia non para». En su recorrido, se encuentra con Mariano Rajoy, con un Puigdemont al que no deja subir al autocar, con la secretaria xeral y los secretarios provinciales del partido y con un puesto ambulante que ha dado mucho que hablar por exhibir la polémica frase utilizada por Isabel Díaz Ayuso tras insultar al presidente del Gobierno, «Me gusta la fruta». Termina el vídeo volviendo al principio, en el que esta Navidad Rueda pide un autobús: «Grande, como Galicia, no que caibamos todos».

Por último, el vídeo del BNG imagina la evolución de Galicia después de que Ana Pontón ganase las elecciones de febrero y comenzase a cambiar las cosas. Más pediatras y médicos también en verano, aumento de becas y abaratamiento de la factura de la luz son algunas de las cosas que traería ese 2024 en el que Pontón llegaría al Gobierno gallego.