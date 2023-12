Los vídeos navideños de los principales candidatos gallegos: el autobús de Rueda, el café de Pontón y la felicitación de Besteiro

Ana Pontón, Alfonso Rueda y José Ramón Gómez Besteiro en fotógramas de sus vídeos navideños

La carrera hacia las elecciones gallegas del 18 de febrero no para en la víspera de Nochebuena.

El martes 26 se publicará el decreto de convocatoria electoral y disolución del Parlamento en el Diario Oficial de Galicia, y queda mucho para la campaña, pero los candidatos del PPdeG, Alfonso Rueda, BNG, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, PSdeG, ya solo piensan en la cita con las urnas y han publicado en redes sociales vídeos con carácter navideño.

El PPdeG ha compartido un vídeo navideño que sigue la misma línea que el año pasado y tiene a Alfonso Rueda como principal protagonista. En esta ocasión, el presidente de la Xunta se convierte en conductor de autobús, ante la sorpresa de sus hijas, que salen por primera vez en un vídeo de este tipo. Si el año pasado el Rueda motorista recorría la comunidad, ahora un autobús con el rótulo «Galicia non para» busca el año 2024.

El vídeo, de dos minutos y veinte segundos, está lleno de guiños: a la felicitación del año pasado, a la actualidad política nacional y buscando aliados. Del año pasado hay varias historias paralelas: si en el 2022 era su madre con la que hablaba al inicio, ahora son sus hijas, dos jóvenes con las que hace videoconferencia; mantiene el juego de recorrer Galicia; aparece Mariano Rajoy, que si hace un año le saludaba con un «Ata logo! Vai sobre ruedas» ahora contesta al pitido del bus con un «¡Galicia rueda!» mientras, igual que en el 2022, el expresidente del Gobierno sigue con una de sus conocidas caminatas; y finalmente, su equipo, formado por los presidentes provinciales del PP (Baltar, que participó el año pasado ha sido sustituido por Luis Menor) y su secretaria xeral y responsable de la campaña, Paula Prado, luciendo los mismos jerséis navideños.

De la actualidad política hay tres momentos destacados en el vídeo: cuando unos vecinos le indican que para ir al 2024 hay que ir «un poquiño á dereita, non moito, e despois, segues todo polo centro»; en otro punto de la ruta, una mujer tiene un puesto con el letrero «Me gusta la fruta», en alusión a la excusa que dio Isabel Díaz Ayuso tras insultar en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno y que ahora se ha convertido en un chascarrillo dentro del PP; y finalmente, un personaje disfrazado de Puigdemont, con su característico pelo y un lazo amarillo, portaba un letrero de Moncloa, y Rueda hizo amago de parar pero al verlo bien se oye su voz diciendo «aquí non paramos, ni de coña».

Finalmente, el tercer grupo de guiños es con los personajes conocidos. Uno de los jóvenes que forman parte del equipo Mozos de Arousa, que llevan más de un millón de euros ganados en el concurso Reacción en Cadena (de Telecinco), sube al autobús tras hacer un juego de palabras, al estilo del programa, con el propio presidente de la Xunta y su apellido. Y para dar un toque a la felicitación («home! Por fin un pouco de música!», dice el Rueda conductor), el Combo Dominicano se sube al autobús.

Termina el vídeo volviendo al principio, en el que esta Navidad Rueda pide un autobús: «Grande, como Galicia, no que caibamos todos».

El BNG ha difundido a través de sus redes sociales un vídeo navideño de marcado cariz político, porque cuenta la evolución de Galicia después de que Ana Pontón ganase las elecciones de febrero y comenzase a cambiar las cosas. La historia transcurre en un año y con una pareja joven como protagonista. Ella es la que, en estas Navidades, anima a su compañero a votar al BNG para que una mujer sea presidenta y haya políticas que les favorezcan, y así se ve a lo largo del año: más pediatras y médicos también en verano, aumento de becas y abaratamiento de la factura de la luz. Llega diciembre del 2024 y la pareja, tomándose un café, echa en falta una presidenta pegada a la vida real, cuando en ese momento aparece la propia Ana Pontón, que estaba en la misma cafetería, y les desea «Bo Nadal», que« é tempo de ilusión e de confiar».

El vídeo fue rodado en Santiago, y participaron los actores Loaira Sánchez, Rubén Prieto y Beatriz Campos.

José Ramón Gómez Besteiro, candidato del PSdeG a la Xunta de Galicia, felicitó este sábado la Navidad a sus seguidores de la red X (antes Twitter). El suyo es un vídeo muy corto, apenas veinte segundos de ambiente navideño, en un mercadillo lleno de luz y con muchas personas pasando a ambos lados del lucense. El mensaje tiene un componente político importante.

Besteiro se dirige a cámara con frases como «Galicia ten o mellor Nadal do mundo», «a mellor xente do mundo»,«os mellores produtos do mundo», una calidad que desemboca en un cambio político. «Tamén podemos ter o mellor goberno do mundo —dice—. De ti depende convertir este desexo nunha verdadeira realidade», un claro llamamiento a votar en las elecciones del próximo 18 de febrero. «É o noso momento», añade el que fue presidente de la Diputación de Lugo, para terminar con una sonrisa y un «Bo Nadal!»