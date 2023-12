Gómez Besteiro felicita la Navidad con un vídeo «no mellor Nadal do mundo»

La Voz

José Ramón Gómez Besteiro, candidato del PSdeG a la Xunta de Galicia, felicitó este sábado la Navidad a sus seguidores de la red X (antes Twitter). El suyo es un vídeo muy corto, apenas veinte segundos de ambiente navideño, en un mercadillo lleno de luz y con muchas personas pasando a ambos lados del lucense. El mensaje tiene un componente político importante.

Besteiro se dirige a cámara con frases como «Galicia ten o mellor Nadal do mundo», «a mellor xente do mundo»,«os mellores produtos do mundo», una calidad que desemboca en un cambio político. «Tamén podemos ter o mellor goberno do mundo —dice—. De ti depende convertir este desexo nunha verdadeira realidade», un claro llamamiento a votar en las elecciones del próximo 18 de febrero. «É o noso momento», añade el que fue presidente de la Diputación de Lugo, para terminar con una sonrisa y un «Bo Nadal!»