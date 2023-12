6.000 empleados de la Xunta podrán pedir subida salarial de entre 800 y 2.700 euros anuales en enero

Funcionarios del Rexistro Xeral de la Xunta en San Caetano, en una imagen de archivo PACO RODRÍGUEZ

La Xunta abrirá un nuevo proceso extraordinario para que empleados de la Administración xeral gallega puedan pedir que se les reconozca la carrera profesional, con la consiguiente mejora salarial. Se trata de una suerte de segunda oportunidad para quienes no pudieron acceder en el plazo que se abrió en el año 2022 por no cumplir algún requisito, de formación o antigüedad (hacen falta cinco años para pedir el grado I y once para el grado II).

Se calcula que podrían solicitarlo unos 6.000 empleados públicos, entre funcionarios y personal laboral. El grueso de ellos, algo más de 5.400, podrían reclamar el grado I, el primer peldaño que implica una primera subida de nómina. Y alrededor de 600 tendrían derecho al grado II. Cada grado supone subidas que van desde algo más de 800 euros anuales para las categorías más bajas a cerca de 2.700 para las más altas.

Según la propuesta que ha hecho la Xunta a los sindicatos, el abono de esas subidas sería progresivo. Así, en el año 2024 se abonaría un 33 %; en el 2025, un 66 %; y en el 2026, la totalidad. Sin embargo, las centrales sindicales han reclamado que se usen los mismos porcentajes que en la convocatoria del 2022: empezar con el 60 %, subir al 80 % el segundo año, y completar el 100 % en la tercera anualidad. Los términos concretos se decidirán hoy, cuando se apruebe la convocatoria extraordinaria en el marco de la comisión de personal.

Activación en enero

La previsión es que el plazo para presentar solicitudes se abra ya en el primer mes del año próximo, y permanezca activo unos tres meses. Además, el reconocimiento económico del grado tendría efectos desde el 1 de enero.

«É unha medida importante, porque case universaliza a carreira profesional na Xunta. E supón a terceira convocatoria extraordinaria, que en principio só se ía facer unha, dado que aínda estamos agardando que se regule o acceso ordinario e permanente», explica Irene Martínez, de UGT. Sumando las dos primeras oportunidades ya solicitaron la carrera profesional unos 17.000 empleados públicos de la Xunta.

Otros sindicatos, sin embargo, censuran algunos puntos de la propuesta. «Es positivo para quienes pueden acceder, pero no resuelve el agravio comparativo que sufren los interinos y temporales, a los que no se les permitió participar en el proceso extraordinario del 2019. Ahora debería permitírseles solicitar el grado II, pero como ya participaron en el del 2022, no están incluidos», critica Juan Carlos Rivas, de CSIF.

«Segue a ser moi restritivo para os que non son funcionarios de carreira. E ademais, mantén a chantaxe ao persoal laboral, obrigando a que se queren pedir os graos deben comprometerse a funcionarizarse», añade Fernando García, de CIG. «Hay ahí una coacción», suscribe Rivas.

Los acuerdos —se elabora un documento para los funcionarios, que tienen lo que se denomina como carrera administrativa, y otro para el personal laboral, bajo el nombre de complemento de desempeño— han sido negociados entre Facenda y los sindicatos entre ayer y el miércoles. Previsiblemente serán aprobados hoy. El proceso extraordinario se activaría ya en enero, antes de que se inicie la campaña electoral para los comicios autonómicos, marcados para el próximo 18 de febrero.