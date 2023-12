Rueda elude ante la oposición poner fecha a las elecciones: «Se lles fixera caso debería telas convocado hai tempo»

Sandra Alonso

«Póñanse de acordo: quen nos convoca as eleccións? É a señora Ayuso ou o señor Feijoo? Son eu», le respondió Alfonso Rueda a los portavoces de PSdeG y BNG en la última sesión de control del año. «Son eu», reiteró en un careo con los líderes de la oposición en el que ambos apuntaron a las presiones que este recibe desde Madrid para fijar una fecha para las elecciones autonómicas, que deben celebrarse en el primer semestre del año y que tanto socialistas como nacionalistas consideran inminente. Pero el presidente gallego eludió darles respuesta. Y no solo eso, mentando al lema de precampaña de los populares de que «Galicia non para», anunció que el Consello de la Xunta aprobará mañana la ley de beneficios de los recursos naturales de Galicia.

«Se lles fixera caso debería telas convocado hai tempo, levo de presidente ilexítimo, como vostede di, ano e medio», se dirigió a Ana Pontón, que antes había enumerado el largo listado de elementos que, según expuso, hacen que el PP deje «unha Galiza peor da que atopou, na que as persoas viven peor». Pero Rueda no soltó prenda, salvo un breve lapsus al referirse a esta sesión como la «última», cosa que enmendó de inmediato al añadir: «Polo menos deste período».

Los diputados gallegos se irán de vacaciones de Navidad hasta mediados de enero con la incógnita de saber si volverán o no a ocupar su escaño en un Parlamento que será disuelto en el momento -al día siguiente, con la publicación en el DOG- que el presidente de la Xunta convoque elecciones.

La Xunta aprobará mañana la ley que crea una empresa mixta para aprovechar los beneficios de los eólicos M. V.

Balance de la oposición

Tanto la líder del Bloque como el portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, plantearon la ronda de preguntas al presidente como un balance final de estos cuatro años de Gobierno. Pontón inició así su intervención: «A última sesión de control desta lexislatura». Apuntó al deterioro de la sanidad, al modelo de cuidados privatizado «que fai negocio coa vellez», a los catorce años sin competencias transferidas o la deuda pública triplicada «mentres recortaban en servizos», y le apremió a mencionar al menos un proyecto industrial impulsado desde la Xunta. «E espero que non me diga Pemex», agregó, acusando a Rueda de dejar el «triste legado» de ser el presidente que votó en contra del uso del gallego, después de que así lo hiciesen los populares en el Congreso con el empleo de lenguas cooficiales.

El líder del Gobierno gallego reprochó a Pontón no haber manejado un euro público «na súa vida» y que, sin embargo, se presente capaz de resolver cualquier problema «en cinco minutos», algo que luego le negó haber dicho Pontón, quien le respondió que sí lo habría hecho mejor que los populares «con 70.000 millóns de euros nos últimos catorce anos». Rueda le pidió ser «construtiva» y confiar en un Gobierno y un presidente «ao que descalifica cada día». «Onte fixemos algo moi importante, que é aprobar os Orzamentos», presumió Rueda.

Un listado muy semejante al de Pontón le había dado minutos antes Luis Álvarez, que señaló también a una «Galicia menos dinámica economicamente, pero con bonificacións ás grandes fortunas». Rueda le dijo que su prioridad es la de seguir gobernando, y se acordó de la convención política que los socialistas celebraron este fin de semana en la Cidade da Cultura, que tuvo al candidato José Ramón Gómez Besteiro como protagonista. Para el presidente gallego, este es un «home anuncio». También extendió sus felicitaciones al piloto del Falcon que llevó a Pedro Sánchez de A Coruña a Santiago. «Ese é o recordo dun presidente que ía traer moitos anuncios para Galicia», añadió para disfrute de los diputados del PP.

Luis Álvarez, que no perdió ocasión en referirse al autobús con el que Rueda recorre Galicia compartiendo cañas sin alcohol, ya un clásico en el intercambio dialéctico entre ambos, reivindicó a un candidato socialista que «consegue máis para a nosa terra en tres meses» que los populares en años. «Xa é hora de que o PP perda para que Galicia gañe. Xa é hora de que convoque as eleccións cando queira. Vémonos nas urnas, non é unha ameaza, é unha premonición», terminó el diputado del PSdeG.

Los portavoces del PP, Alberto Pazos, y PSdeG, Luis Álvarez, antes de comenzar la sesión en el Parlamento. Sandra Alonso

Abrazos en el pleno

Por mucho que el titular del Ejecutivo se negase a conceder que la convocatoria electoral está próxima, se respiraba en la Cámara un ambiente de despedida antes de reanudarse la sesión esta mañana. Diputados de la oposición compartían conversaciones y risas con los de la bancada popular. Además, varios socialistas y nacionalistas se acercaron a dar su pésame al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras el fallecimiento de su mujer.