Duelo de voces en el Parlamento: una paixoliña de Mini y la canción del turrón de una diputada del PP

A nadie se le escapaba este miércoles que, siendo el último pleno del año y quien sabe si también de la legislatura, el nacionalista Xosé Luís Rivas Cruz, que hizo -y todavía hace- su carrera artística como Mini, terminaría ofreciendo una paixoliña a los diputados gallegos para despedir el curso. Y así fue. A las ocho y media de la tarde, la vicepresidenta Elena Candia cerraba la sesión y miró sonriente para él, que pedía la palabra desde su escaño: «Será por alusións, porque se piden unha paixoliña todo o mundo vai mirar para vostede», bromeó.

«Non hai artigo ao que me poida acoller, pero conto coa súa benevolencia», le devolvió Mini, quien lamentó que suene música en navidad donde no tiene cabida la tradición gallega. El diputado se levantó de su escaño e interpretó Vinde, galeguiños, vinde, de Fuxan os Ventos, banda de la que formó parte desde su fundación a principios de los años setenta. La breve actuación del nacionalista se llevó el aplauso de todos los diputados que todavía quedaban en la Cámara, incluidos el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, que se acercó a felicitarle, y los miembros de la mesa que en ese momento presidía Candia, quien deseaba felices fiestas a los parlamentarios. «Seguro que non hai mellor maneira de rematar esta sesión plenaria», agregó.

Pero desde la última fila de la bancada popular, la diputada Paula Mouzo, que este verano sustituyó al histórico exportavoz Pedro Puy tras su marcha a Madrid, subió la apuesta y pidió también la palabra con la mayoría de parlamentarios ya enfilando la puerta de salida. «Esperamos un momentiño, que aínda pode ser mellor», les pidió Candia, advirtiendo a Mouzo que no lo tendría fácil tras la intervención de Mini. La popular, antes de empezar, avisó que lo haría en castellano para que la entendiese «toda España», levantó el micrófono, y cantó el estribllo de un famoso anuncio de una marca de turrones.