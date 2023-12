El fugaz saludo entre los líderes de Podemos y Sumar Galicia

Jorge Suárez, Paulo Carlos López y Borja San Ramón, en la manifestación de SOS Sanidade Pública. Sandra Alonso

Les separaban escasos metros, un par de pancartas de por medio, y en medio de la ruptura de negociaciones entre ambos partidos, no llegaron a mezclarse. El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, llegó minutos después que el coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón, a la protesta de SOS Sanidade Pública frente al Parlamento gallego. Tras responder ambos a preguntas de los medios, este último se acercó a extender la mano a López, que estaba acompañado por el exalcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y tras intercambiar un par de frases, se separaron de nuevo: San Ramón, a volver a sostener la pancarta morada de su partido; el portavoz de Sumar Galicia, detrás de unos manifestantes llegados desde Ferrolterra. Enfrente, una Cámara autonómica a la que ambos aspiran a entrar en las próximas elecciones desde candidaturas distintas.

Ambos condenaron las políticas de la Xunta durante los últimos catorce años en materia de sanidad, alertando de recortes y privatizaciones, defendiendo también los dos una sanidad pública y de calidad. «Estamos na defensa da sanidade pública, non estamos para falar de nós mesmos», comenzó respondiendo Paulo Carlos López sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo con San Ramón, que se manifestaba sobre la misma acera a pocos metros.

El portavoz de Sumar reivindicó la hoja de ruta de su partido, cuyas puertas siguen «abertas» a aquellos que se sientan interpelados por los valores que representa la formación liderada por Yolanda Díaz, que incluye en su «seo» el sentir de las organizaciones sindicales mayoritarias y de personas de la sociedad civil.

Algo más directo fue el líder de los morados, que argumentó que su partido mantiene contactos con otras organizaciones para formar candidaturas «amplias» y que su apuesta es concurrir en coalición al proceso electoral. «Podemos non é quen plantexou unha candidatura en solitario. Son outros os que terán que explicar por que queren ir en solitario», expuso San Ramón, que no concretó si su organización terminará yendo en solitario a las elecciones en caso de no alcanzar acuerdos con otras organizaciones.

En cuanto a futuros candidatos, el coordinador de Podemos aseguró que el suyo saldrá de unas elecciones primarias. El portavoz de Sumar Galicia, en cambio, audió a los procesos de escucha que están manteniendo en varios concellos y que, cuando este finalice, serán los «órganos de dirección» del partido quienes determinen la persona que opte a la Presidencia de la Xunta desde Sumar.