Anova rechaza unirse a Sumar Galicia y que Martiño Noriega sea candidato

Martiño Noriega fue número 3 de Galicia en Común por A Coruña en el 2020

El partido cofundado por Xosé Manuel Beiras, Anova-Irmandande Nacionalista, ha roto definitivamente con la izquierda federal, una alianza que exploró en el 2012 junto a Izquierda Unida en Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y con la que irrumpió con el propio veterano nacionalista en el Parlamento con nueve diputados, incluida la propia Yolanda Díaz, actual líder de Sumar y vicepresidenta segunda.

La Coordinadora Nacional de Anova, recoge Europa Press, se reunió el pasado sábado para evaluar los contactos que se mantuvieron en los últimos meses con las formaciones del espectro de la izquierda con la mirada puesta en las elecciones autonómicas del 2024. La decisión tomada ha sido la de rechazar el proyecto de Yolanda Díaz en Galicia, que además de esta alianza, le habría ofrecido al actual portavoz de Anova y ex alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ser el candidato en las elecciones autonómicas, como se trató internamente, según las fuentes consultadas. La negativa se produce a pesar de la cercanía que el dirigente nacionalista tiene con la portavoz de Sumar, Marta Lois, que fue su concejala en la capital gallega.

Fuentes de Sumar Galicia muestran su respeto por la decisión tomada por Anova y recuerdan que su proyecto seguirá adelante, «con máis forza». «Nós interpelamos a persoas e organizacións que se sentiran representadas nos valores da esquerda, o progresismo, o ecoloxismo e o feminismo. Se esas organizacións non se sinten interpeladas por esos valores, respetamos a súa decisión e seguimos adiante», exponen, advirtiendo que cuentan con una hoja de ruta «clara», con fuerza necesaria y sin ponerse «de perfil» para «sacar ao PP da Xunta».

«Imos de cara. Damos a cara pola xente, non facemos cálculos. Seremos o parapeto que deteñan as súas políticas e construiremos unha alternativa de goberno para o futuro do noso país, de Galicia», añaden. La propia Yolanda Díaz estuvo este sábado en A Coruña para la presentación de la comisión promotora de Sumar Galicia, acompañando a su portavoz, Paulo Carlos López, y al ex socialista Juan Díaz Villoslada.

Anova, que en las pasadas elecciones generales del 23 de julio ya se había decantado por pedir el voto soberanista para el BNG, se desvincula así de nuevas alianzas con la izquierda federal. Lo hace, tras más de diez años explorando alianzas estratégicas que tuvieron el éxito de En Marea como segunda fuerza política en Galicia en 2016 (y 14 diputados), pero cuyas desavenencias internas le llevaron a la desaparición.

La formación cofundada por Beiras tras la ruptura de Amio y el propio BNG también mantuvieron encuentros formales en las últimas semanas para explorar en qué situación se encontraban en el marco de las elecciones autonómicas, según han confirmado a Europa Press fuentes consultadas de ambos espacios políticos. Con todo, este puente tendido no se ha concretado, al menos por ahora, en ningún otro gesto público.