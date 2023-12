Pontón pide concentrar en el BNG el voto de quienes desean un cambio de gobierno

Sandra Alonso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apuntó esta mañana en Santiago que las próximas elecciones autonómicas serán «as máis importantes das últimas décadas», y que los nacionalistas están preparados para «liderar o goberno do cambio». Para ello, la candidata del Bloque pidió concentrar en su partido el voto de todos aquellos que quieran ese cambio al frente de la Xunta.

A preguntas de los medios durante la manifestación de apoyo a Palestina, que tuvo lugar en Santiago mientras el PSdeG clausuraba su convención política, Pontón reivindicó la «posición forte» de su organización en estos momentos y que el cambio en el Gobierno gallego pasa por «unir no BNG» a todas las personas que deseen apear al PP de la Xunta. Para ello, aseguró que los nacionalistas están trabajando «con toda a seriedade e con todo o rigor» de liderar el próximo Ejecutivo autonómico. «Seremos capaces de poñer en marcha a Galiza que queremos e soñamos en canto se convoquen as eleccións», resaltó Pontón.

Observa que, según reflejan las encuestas que maneja el Bloque, los populares están experimentando una bajada en la intención de voto en Galicia. «Hai un cansazo moi grande cun Goberno do PP que nos deixa unha Galiza peor que a que atopou e a cidadanía galega sabe que a alternativa pasa por que o BNG lidere ese cambio», subrayó la líder del Bloque, que incidió en que la «maioría da sociedade quere cambio», algo que considera que debe traducirse «en apoio electoral» a su partido.

«Estámonos xogando o futuro da nosa sanidade, da nosa educación, do noso territorio e tamén do modelo de desenvolvemento e do papel que Galiza quere xogar», continuó Pontón, acompañada en la movilización por una amplia representación de su partido.

Denuncia a la Corte Penal Internacional

La portavoz nacional del BNG reclamó al Gobierno central que actúe contra la «masacre» y el «xenocidio que se está vivindo en Palestina». Esa hoja de ruta pasaría por romper relaciones diplomáticas con Israel y levando a Benjamín Netanyahu [primer ministro israelí] «e o seu goberno ante a Corte Internacional para denuncialos», ya que estos están «cometendo crimes contra a humanidade que non poden quedar impunes», agregó.

«Hoxe en Gaza non só se están enterrando cadáveres, tamén se están enterrando os dereitos humanos», advirtió la líder del Bloque, quien reclamó un alto el fuego inmediato para «darlle unha solución definitiva á situación de Palestina».