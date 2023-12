Pontón critica el desembarco de «forzas estatais» en Galicia «sen proxecto para o país»

XOÁN REY | EFE

Mientras el PSdeG celebraba su convención política, con la presencia de Pedro Sánchez, y Yolanda Díaz lanzaba Sumar Galicia en A Coruña, la portavoz nacional del BNG se reunió en Santiago con representantes de plataformas en defensa de la sanidad. «Urxe darlle a volta a unha situación de acoso e derribo á sanidade pública tras 14 anos de goberno do PP, que deixa unha sanidade peor da que encontrou», advirtió Ana Pontón, quien también cargó contra los líderes de PSOE y Sumar por «desembarcar en Galicia» sin contar con «un proxecto para este país».

«Teño a convicción de que, para as forzas estatais, estas eleccións non son moi importantes, porque para elas Galiza non é moi importante, e por iso vannos traer as súas liortas madrileñas que nada nos interesan e nada nos solucionan», respondió Pontón en un acto en Santiago. La líder del Bloque aseguró que lo único que hacen estos partidos es demostrar que «non teñen proxecto para este país nin lles interesa», censuró. «Nin precisamos, nin merecemos o seu ruído e a súa crispación madrileña», añadió la candidata nacionalista a la Xunta, quien subrayó que las elecciones gallegas no irán sobre «Sánchez nin Feijoo», sino que serán «sobre a vida das persoas», «darlles solucións» y «alternativas».

Plan para atención primaria

Pontón reunió esta mañana un foro con miembros de colectivos como Enfermeiras en Loita, la Asociación de Enfermería de Atención Primaria, o el Movemento Galego de Saúde Mental, a los que presentó el plan de choque de 200 millones de euros que plantean los nacionalistas para «sacar a atención primaria do colapso». «Fronte aos recortes e as privatizacións, o BNG propón reforzar a sanidade pública para darlle a volta á desfeita que deixa o PP», apuntó.

La portavoz nacional dijo querer ser la «a presidenta que defenda a saúde dos galegos e das galegas por riba de todo e poña fin a catorce anos de recortes e privatizacións na sanidade pública». Explicó que el modelo alternativo del BNG en sanidad pasa por un incremento en la financiación, personal suficiente, más servicios sanitarios en los centros de salud y la reversión progresiva de las privatizaciones, en las urgencias hospitalarias o en el transporte sanitario urgente.