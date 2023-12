Pedro Sánchez lanza la candidatura de Besteiro a la Xunta: «Va a ser el próximo presidente de Galicia»

Sandra Alonso

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez se trasladó hoy a Santiago para abrir la convención política de la que saldrá «quien va a ser, esperemos, vamos a trabajar por ello, el próximo presidente de Galicia», José Ramón Gómez Besteiro. En esa cita, Sánchez desveló que le ofreció un puesto de ministro que el gallego rechazó para ser candidato a la Xunta.

Sánchez habló ante los miembros de la convención política del PSdeG, reunidos en el auditorio Fontán del Gaiás para preparar el programa electoral del partido. La sala, de 750 asientos, estaba prácticamente llena. La mesa de la convención está presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien de esta forma vuelve a la primera línea en el partido a nivel gallego; su presencia en otros encuentros del PSdeG ha sido siempre excepcional. Otra regidora, la de A Coruña, Inés Rey, precedió sobre la tribuna a Besteiro y Sánchez, y vaticinó que «os gobernos austericidas da dereita van rematar».

Rey también lidió con el retraso que arrastró el acto, ya que el también presidente del Gobierno debía llegar desde Ferrol, donde presenció un corte de chapa para una de las nuevas fragatas F-11 en las instalaciones de Navantia. Sánchez habló precisamente de los astilleros públicos y dijo que casi parece «un agente comercial» de la empresa estatal, a la que dijo publicitar siempre en sus viajes internacionales.

El presidente se refirió a Galicia al principio y al final de su discurso. No anunció nuevas medidas específicas para la comunidad ni concretó fechas para finalizar proyectos pendientes, pero sí compromisos a nivel estatal como que los presupuestos del 2024 volverán a ser «sociales», y aseguró que el quinto pilar del estado de bienestar será la vivienda, a la que se centrará en esta legislatura. Y puso como ejemplo de los efectos de las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo una entrevista publicada por La Voz de Galicia en la que una joven de Pontevedra afirmó que «sin tren gratis no creo que fuese a la universidad. Me resolvió la vida».

El líder del PSOE destacó el trabajo de distintos cargos del partido en Galicia, en especial al eurodiputado Nicolas González, por su papel en la negociación de la reforma del mercado eléctrico. También señaló que si en Galicia «tuviéramos un gobierno que cooperara» y que «colaborara con los alcaldes [del PSOE]» la dinámica de Galicia «cambiaría».

Por todo ello dijo estar seguro de que el «cambio político» es posible en la Xunta y afirmó que su partido representa una Galicia «que avanza y no se resigna» frente a la «parálisis» del PP.

El resto de su intervención se centro en el escenario político estatal e internacional. Sánchez habló de Ucrania, del conflicto en Oriente Próximo, y puso las instituciones europeas como ejemplo de «política útil» frente al «berrinche permanente» del PP, «el único partido que no cumple la Constitución» por no renovar el «gobierno de los jueces», cuya elección depende de las Cortes.

Sánchez también criticó que un presidente de la Xunta, en referencia a Alberto Núñez Feijoo, rechazase el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso cuando son «tan españolas como el español», y felicitó a Gómez Besteiro por ser el primero en usar el gallego en la Cámara Baja. El uso de las lenguas cooficiales fue una de las reclamaciones que hicieron los partidos independentistas para apoyar la investidura del presidente. Antes, el 21 de septiembre del 2022, el PSOE votó con el PP contra una propuesta del PNV para usar esas lenguas en el Congreso.

Sánchez subrayó que «la verdadera amenaza a la democracia es una internacional ultraderechista» y reclamó al PP que revise sus pactos con Vox —que en toda Galicia tiene un concejal— porque «debilitan la convivencia», y puso como ejemplo de ese desmontaje de las políticas de igualdad la retirada de bancos con la bandera LGTB en Madrid.

Su discurso estuvo precedido por el de José Ramón Gómez Besteiro quien se marcó un objetivo que va más allá de llegar a la Xunta: «Non quero solo gobernar, quero gañar, quero gañar». Sin citar al BNG, que ahora mismo es segunda fuerza en Galicia, reivindicó el papel del PSdeG como fuerza clave de la izquierda: «Somos a única alternativa real e viable» frente a «un PP que vai costa abaixo, coa roda pinchada».

El candidato socialista consideró que Galicia «debe e pode desempeñar papel crucial na España de hoxe» como «dique de contención contra a deriva reaccionaria», pero advirtió que la comunidad se ha ido haciendo «máis pequena» durante los 14 años de gobiernos del PP, así «o sinten os galegos».

A esos descontentos les ofreció el «Partido Socialista unido que nunca querería ver o PP», pero sí «o pobo galego». «Eu xamais vou renunciar á miña lingua e á miña cultura», proclamó tras acusar a Feijoo y a Rueda de «renegar» del gallego. Subrayó su orgullo por haber sido «o primeiro» en usar ese idioma en el Congreso de los Diputados. «Nunca o esquecerei», dijo.

Subrayó que ese «galeguismo latexa no noso proxecto político» y anunció que ha llegado «o momento de camiñar nós, non de que nos camiñen, de que a dereita perda para que Galicia gañe».

La réplica desde el PPdeG

Alfonso Rueda respondió a este encuentro en Santiago y la cita previa en Ferrol, en Navantia. El presidente de la Xunta consideró una «descortesía institucional» que Pedro Sánchez no invitase a la Xunta al corte de chapa para las fragatas que presenció en Ferrol hoy sábado por la mañana.

Rueda recordó que el presidente de la Xunta es el representante ordinario del Estado en Galicia, y se mostró seguro de que si el acto se hubiese celebrado en Cataluña, el presidente de la Generalitat «non tería o tratamento que está tendo o presidente da Xunta».

También se refirió a la «precampaña permanente» de la oposición y a su «obsesión» por la fecha electoral, lo que explicaría la visita de Pedro Sánchez. Frete al PP, auguró, la alternativa será un «tripartito». El presidente de la Xunta vaticinó que el líder del PSOE vendrá «probablemente facer moitos anuncios» sobre «tantas cousas que levamos reclamando moitísimo tempo» y a la que solo recibieron, dijo, la callada por respuesta.

En esa línea, Rueda planteó que Sánchez debería aclarar asuntos como la llegada de los trenes Avril, los accesos a Galicia o la situación de los fondos Next Generation. Pero por el momento no hay novedades. Las cartas que enviaron los conselleiros a sus ministros «non tiveron respuesta absolutamente a nada» salvo «algunha resposta a reclamaciones concretas».