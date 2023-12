«Estamos hartos de ver cuarteles de la Guardia Civil cerrados que no pueden atender al ciudadano»

Cuartel de la Guardia Civil de Burela. xaime ramallal

«Estamos hartos de ver cuarteles de la Guardia Civil cerrados que no pueden atender como se merece a los ciudadanos». La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), una de las más cercanas a los mandos del cuerpo policial, reclama un pacto de Estado «que garantice por igual la seguridad a todos los españoles, con independencia de dónde residan. No puede haber ciudadanos de primera, que cuenten con unos servicios de emergencias y policiales con atención permanente, y otros ciudadanos de segunda, que no obtienen una respuesta inmediata en caso necesario y tienen que hacer largos desplazamientos para cualquier trámite o denuncia».

Esta asociación responde a la polémica creada tras la respuesta del Gobierno a una pregunta de los diputados gallegos del PP sobre el cierre de cuarteles en la que señalaba que el horario de atención al público de los servicios de la Guardia Civil es de 9 a 14.30 horas de lunes a viernes, y de 9 a 14 los sábados no festivos.

El horario de los cuarteles de la Guardia Civil lleva a los usuarios a recurrir a las comisarías José Manuel Pan

Desde APROGC aseguran que llevan años pidiendo medios materiales adecuados, y sobre todo, «el aumento de una plantilla que se ha visto mermada en los últimos años por diferentes motivos», lo que ha llevado al cuerpo «a la situación actual de falta de personal». Y la asociación añade: «Los guardias civiles queremos dar un servicio de calidad, y lo damos en la medida de nuestras posibilidades, pero si no hay plantilla suficiente, es imposible atender a la ciudadanía como merece».

Este colectivo profesional señala, asimismo, que «un cuerpo de policía integral como la Guardia Civil, es mucho más eficaz que la fragmentación de la seguridad actual».