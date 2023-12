Sánchez estará el sábado en la convención socialista presidida por Besteiro

Sánchez y Besteiro en un acto el pasado mes de abril Lavandeira jr | EFE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asistirá este sábado a la convención política Agora camiña Galicia en la que los socialistas gallegos sentarán las bases de su programa electoral para los comicios del próximo año. El acto, presentado este martes por el candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tendrá como ponentes a Isabel Pardo de Vera, José Miñones, Nieves Lagares y Julio Abalde. La presencia de Sánchez estaba comprometida por su agenda como presidente rotatorio de la Unión Europea, pero finalmente estará en la apertura de la conferencia que se celebrará en la Cidade da Cultura, en Santiago.

«Quero sinalar o esforzo do presidente do Goberno pese a súa intensísima axenda europea», apuntó esta mañana Luis Álvarez, portavoz del PSdeG en el Parlamento, quien valoró que Sánchez muestre su respaldo al «proxecto liderado por Besteiro para unha nova Galicia». «Estamos convencidos de que tanto as semanas que nos preceden como esta convención, que será un punto de inflexión, van marcar a ruta para que o PSdeG lidere a Xunta de Galicia», continuó Álvarez.

Será la primera vez que Sánchez arrope a Besteiro en Galicia desde que este fuese elegido cadidato del PSdeG en primarias. En apenas un mes, el PSOE celebrará una conferencia política en A Coruña los días 20 y 21 de enero para renovar parte de su Ejecutiva Federal. En esta cita abordará su estrategia en esta nueva legislatura, con las elecciones gallegas y vascas previstas en el primer trimestre del 2024.

Besteiro organiza su primer gran acto preelectoral junto a Miñones y Pardo de Vera

Más de catorce años después de la última convención política del PSdeG, en la que José Blanco señaló a Pachi Vázquez como candidato a la Xunta y se despidió, con ovación, al expresidente Emilio Pérez Touriño, los socialistas gallegos recuperan este formato para diseñar la base de su programa para las autonómicas que se celebrarán en el primer semestre del año. «Agora é o momento de que Galicia sexa dona do seu futuro», aseguró el candidato José Ramón Gómez Besteiro este martes, junto a un cartel ya plenamente electoral con una fotografía de su rostro y el lema «Agora camiña Galicia».

«Nos presentamos como un partido unido, preparado para afrontar e gañar as eleccións», continuó el diputado en el Congreso por Lugo, quien presidirá este fin de semana en la Cidade da Cultura una convención política donde participarán mil personas. Entre ellas estará también, tras confirmarlo este miércoles, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Besteiro presentó el acto en el edificio Fontán, donde tendrá lugar la conferencia, junto a los ponentes de las mesas de trabajo: el rector en funciones de la UDC, Julio Abalde, se encargará de articular una sobre economía verde; mientras que la exdecana de Políticas en la USC, Nieves Lagares, lo hará en una sobre autogobierno y reforma estatutaria. No en vano, el candidato del PSdeG abogó en la celebración del Día de la Constitución por recuperar el debate sobre la modificación del Estatuto de Autonomía.

Junto a él estaban también otras dos figuras de peso en el último Gobierno socialista: el exministro de Sanidad, José Miñones, que liderará la mesa sobre la recuperación de los servicios públicos, y la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, sobre cohesión territorial. Consultado sobre si ambos tendrán un papel relevante en sus listas electorales o en un futuro Gobierno de la Xunta, Besteiro se limitó a responder que ambos son «persoas magníficas» a las que agradecer su trabajo por coordinar «eses catro pilares da convención política» que son el reflejo que buscan ofrecer a Galicia. «A suma de esforzos de todo o capital humano que poidamos reunir», aseguró el candidato, de un encuentro del que saldrán «as bases deste proxecto ilusionante».

También estará Elena Espinosa

Los cuatro ponentes fueron desgranando las bases de sus áreas temáticas y los conferenciantes que participarán en cada una. Abalde, quien destacó que el futuro de Galicia pasa por su renovación «en todos sectores produtivos», avanzó que el eurodiputado Nicolás Casares hablará sobre energía y transición ecológica, y la exministra Elena Espinosa lo hará sobre medioambiente, precisamente la cartera que llevó entre 2008 y 2010.

Pardo de Vera defendió una reconversión transversal y un acceso equitativo a los servicios públicos y a la vivienda, mientras que Lagares reclamó una «profunda rexeneración democrática» para potenciar las capacidades de Galicia. Una comunidad a la que Miñones observa ahora «peor» que hace diez o quince años tanto en sanidad como en dependencia o igualdad. «En cada parametro, Galicia está máis estancada», lamentó.