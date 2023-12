El ministro de Transportes culpa al PP de las incidencias en el eje atlántico: «Desde el 2010 no se ha incorporado ni un solo nuevo tren»

Óscar Puente durante su intervención en la sesión de control al Gobierno este miércoles J.J. Guillén | EFE

La primera intervención del nuevo ministro de Transportes en un asunto que afecta directamente a Galicia como son las continuas incidencias en el eje atlántico sirvió para lanzar críticas contra el Gobierno de Rajoy por no haber previsto las necesidades de la red y no haber encargado nuevos trenes para las conexiones de media distancia. Con los mismos argumentos con los que respondió a los ataques de la Comunidad de Madrid por la situación de las cercanías, Óscar Puente contestó al diputado del BNG Néstor Rego que fía la solución de todos los problemas que sufren los usuarios a la llegada de 500 nuevos trenes de media distancia y cercanías que están en fase de fabricación y que comenzarán a llegar a partir del 2024. Pero también aprovechó para cargar contra los Ejecutivos del PP y su gestión en el ámbito ferroviario durante los siete años de gobierno de los populares: «Desde el 2010 a la actualidad no se ha incorporado ni un solo nuevo tren, algo que ha tenido que ser subsanado por este Gobierno», dijo.

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana auguró que el 2024 será «un año de grandes avances para el ferrocarril» en España, y recalcó que pone «todas sus esperanzas» en la llegada de los nuevos trenes que ha comprado el Gobierno para que se empiecen a subsanar las incidencias en estos servicios.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Puente anunció una entrega paulatina del nuevo material rodante. «Y con eso vamos a resolver muchos problemas en todas las zonas de nuestro territorio y en particular también en Galicia», dijo en respuesta al diputado nacionalista, que realizó su pregunta en gallego.

Los trenes Avril que llegarán en el primer trimestre del 2024, aunque Talgo todavía no ha comenzado las entregas, también servirán para aliviar la congestion y falta de plazas en el eje A Coruña-Santiago-Vigo, pues van a permitir, dijo, «extender nuestra flota, distribuir los recursos de otra manera y dar un mejor servicio que el que estamos dando en este momento». Por esta razón auguró «grandes mejoras para la prestación de ese servicio también en Galicia». «Está claro y lo reitero que sin más trenes y mejores trenes podemos habilitar muchos tipos de medidas y muchos juegos, pero esto no va a mejorar y por eso pongo todas mis esperanzas en la llegada de estos nuevos trenes el próximo año», insistió Puente.

El diputado del BNG insistió en la necesidad de que se aumenten las frecuencias en estos servicios ferroviarios y que se mejore el mantenimiento de la infraestructura y del material rodante que está en servicio. Aunque aseguró que estaba de acuerdo en que es necesario incrementar las inversiones en el ferrocarril convencional «ante a falta de recursos dos últimos anos». También apuntó que es preciso aumentar el personal tanto de maquinistas como del resto de profesionales de Renfe.

El Gobierno estudia cambios en los abonos ferroviarios pablo gonzález

Rego pidió al ministro que confirmara si se renovarán los abonos de transporte para el próximo año, recordando que es un compromiso adquirido con el BNG y otras formaciones políticas. Puente tan solo avanzó que su departamento está trabajando «en una medida legislativa que se aprobará antes de fin de año», sin concretar si se mantendrá la gratuidad o se limitará a una política de descuentos. En todas las intervenciones del Gobierno, así como en los documentos suscritos con otras formaciones, se evitan menciones a la gratuidad y solo hay referencias genéricas a los descuentos. Existe intranquilidad entre los usuarios, que no pueden planificar sus necesidades de movilidad a partir del 31 de diciembre, que es cuando finalizan los actuales abonos gratuitos