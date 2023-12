La Xunta pide la convocatoria urgente de la conferencia de Transportes para abordar qué bonificaciones habrá en trenes y autobuses a partir del 1 de enero

Monbus

La Xunta ha urgido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que convoque la Conferencia Sectorial de Transportes, de cara a abordar entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas las bonificaciones en los servicios ferroviarios y en el autobús que se aplicarán a partir del próximo 1 de enero.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha remitido un escrito al ministro Óscar Puente reclamando la celebración de esta reunión «ante a ausencia de información en relación ás previsións que manexa o Goberno» sobre el sistema de bonificaciones en el tren y en el transporte por carretera. «Non se produciu ningunha comunicación nin diálogo coas comunidades», pese a ser, ha destacado, una cuestión «relevante para os usuarios do transporte público que deben desprazarse cada día».

Así, la titular de Mobilidade ha trasladado la preocupación de la Xunta en relación con los bonos gratuitos para los servicios de tren y con el resto de bonificaciones del transporte público: el autobús estatal, el transporte público interurbano (competencia de las comunidades), y el transporte urbano (responsabilidad de los ayuntamientos). En esa línea, recordó que el transporte público por carretera que es competencia de la Xunta «ten un gran custe por habitante, derivado fundamentalmente da orografía e da dispersión da poboación», por lo que su bonificación implica «un gran esforzo orzamentario» para la Administración gallega.

El Gobierno estudia cambios en los abonos ferroviarios pablo gonzález

Asimismo, ha apuntado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «non concretou a medida de gratuidade no transporte público para menores, mozos e desempregados anunciada no debate de investidura», por lo que, ha añadido, a día de hoy «non se sabe a que grupos alcanzará, en que transportes se vai aplicar nin cales son as condicións para poder ser beneficiario».

En el escrito, Ethel Vázquez también ha preguntado al Gobierno si, en caso de mantener la gratuidad de los servicios ferroviarios, esa medida vendrá acompañada, «por fin», de un incremento de frecuencias y plazas que «permitan atender axeitadamente a demanda do ferrocarril». Ha recordado también que en los servicios del Eje Atlántico las incidencias y los retrasos en los últimos tiempos «están a ser constantes».