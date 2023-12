El presidente de la Fegamp aplaude el reparto de fondos estatales a los concellos y arremete contra el de la Xunta

MARTINA MISER

La polémica abierta entre el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos dirigidos por el PP a cuenta de la financiación de las comunidades y el reparto adelantado de la recaudación de impuestos estatales, amaga con trasladarse en Galicia entre el órgano de representación de los ayuntamientos y la Xunta. Tras criticar el presidente de la Xunta la falta de diálogo que atribuye al Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a las autonomías sobre su capacidad de endeudamiento y financiación, es ahora la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) la que ensalza la atención del Gobierno a los ayuntamientos, mientras afea el esfuerzo escaso que asegura hace la Xunta con los concellos y las diputaciones.

El presidente de la Fegamp, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela (PSOE), subraya el incremento de fondos que calcula obtendrá el poder local en Galicia el próximo año, mientras que critica que la Xunta mantenga congelada sus partidas para los ayuntamientos desde el 2010, asegura. Tras indicar que los ayuntamientos y diputaciones gallegas recibirán 1.600 millones de euros en el 2024, unos 300 millones más que este año, Varela sostiene que dicha subida «constrasta coa parte base do Fondo de Cooperación Local de la Xunta, que leva dende 2010 sens subidas e conxelada en 112 millóns de euros». El presidente de todos los regidores de la comunidad añade que «non ten ningún sentido que os concellos estean a ver como os ingresos provenientes do Estado medran cada ano, e dun xeito tan importante, mentras que os que dependen da Xunta levan conxelados trece anos». Varela reclama al Gobierno gallego que cambie esa relación, empleando como argumento el mismo que la Xunta esgrime ante el Gobierno central, la cantidad de servicios que ambas administraciones señalan prestan a la ciudadanía de manera directa, que en el caso de los concellos recuerdan asumen en diversos casos pese a no ser de su competencia al no hacerlo la Administración autonómica.

La Fegamp estima que los ayuntamientos de Galicia pasarán de recibir 747 millones de euros en este año a unos 900 el que viene, lo mismo que el conjunto de las cuatro diputaciones incrementarán sus percepciones de 590 millones a 700. La totalidad de los ayuntamientos españoles percibirán 28.557 millones,un 22,6 % más que este año.