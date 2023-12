Pontón pide en Estrasburgo una mayor agilidad con la gestión de los fondos europeos

Pontón, frente a la comisaria Iliana Ivanova, y junto a la eurodiputada Ana Miranda, en Estrasburgo.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó en el Parlamento Europeo en Estrasburgo una «maior axilidade na xestión dos fondos europeos» e incrementar la participación de los concellos en estos recursos, así como una reducción de la burocracia «para que os investimentos cheguen canto antes ás pemes, aos sectores produtivos e ás familias». Lo hizo tras mantener unas reuniones «moi satisfactorias», junto a la eurodiputada Ana Miranda, con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, y la de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Iliana Ivanova.

La líder del Bloque destacó la necesidad de agilizar la gestión y reparto de los fondos europeos que le corresponden a Galicia -que cifró en 3.150 millones de euros en el período 2022-2027- entre «os xestionados pola Xunta e os que administra o Estado». También apuntó a financiar la formación del personal encargado de esta materia en todo tipo de administraciones para «acelerar o seu acceso ás e aos destinatarios e incrementar o número de profesionais que se dedican a este labor», y puso el foco en apostar por una mayor participación de los concellos, «reforzando a política de cohesión desde abaixo», ya que más del 81 % de los municipios gallegos son receptores de estos recursos, aseguró.

Baja ejecución de los fondos

Compartió su preocupación con la comisaria Ferreira por el «baixo nivel de execución de todos os fondos europeos que lle corresponden a Galiza», acusando al Gobierno gallego de estar «tentando investir os fondos do período anterior» mientras ya está en marcha el nuevo marco de financiación europeo 2021-2027. «A mala xestión do Goberno do PP faille perder oportunidades aos sectores produtivos, ás empresas e ao conxunto da cidadanía», lamentó la portavoz nacional del BNG, quien advirtió que los ejecutivos del PP al frente de la Xunta «non fixeron investimentos estruturais de calado, nin puxo en marcha proxectos innovadoras que serviran de palanca modernizadora» para la comunidad.

Otro punto tratado con la responsable europea de Cohesión y Reformas es la «crise demográfica estrutural que padece o país», marcada por el envejecimiento y la despoblación, añadió. Apeló así a utilizar los recursos europeos destinados a combatirla en servicios públicos como la sanidad y la educación, en servicios sociales, en infraestructuras y en facilitar el acceso a la vivienda. «Tanto a perda de poboación como a fuga de talento ten moito que ver coa calidade de vida, cos servizos e coas oportunidades que se ofrecen á cidadanía», continuó.

Además de reunirse con las comisarias Ferreira e Ivanova, Pontón mantuvo un encuentro con los diputados del Grupo Verdes-ALE, en el que está integrado el BNG en la Eurocámara.