El PPdeG pide al Gobierno central que no admita la subida de peajes de la AP-9 y la AP-53 el 1 de enero

CESAR QUIAN

El PPdeG ha registrado en el Parlamento gallego una proposición no de ley en la que se demanda al Gobierno de España que no permita la subida de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53 a partir del próximo 1 de enero.

El portavoz de Infraestruturas de los populares, José Manuel Balseiro, señaló que «todo parece indicar que a AP-9 e a AP-53 volverán comezar outro ano como as máis caras de España, porque o Goberno do PSOE, apoiado por Sumar e o BNG, tennos afeitos a primar o interese da concesionaria por enriba dos intereses dos galegos».

«A día de hoxe, a previsión á alza do IPC e a aplicación da suba do 1 % acumulativo durante 20 anos polas obras de ampliación da AP-9 acordado polos ministros socialistas José Blanco e José Luis Ábalos, pode dar lugar a que as peaxes desta autoestrada se eleven case un 5 % o vindeiro 1 de xaneiro», argumentó Balseiro.

Por ello, consideró «urxente» que el Ejecutivo central aclare qué pasará con el inicio del nuevo año «e se ten pensado aplicar algún tipo de medida compensatoria, como vén facendo a Xunta para paliar a suba das tarifas derivadas do IPC nas autoestradas da súa competencia».

En esa línea, destacó que la Administración autonómica ha reservado una partida específica de 4,8 millones de euros en los presupuestos del 2024 para mantener congelados los peajes de las autopistas de titularidad autonómica.