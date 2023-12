Pontón propone ayudas de 15.000 euros al emprendimiento en zonas rurales

Desde la Festa da Pisa da Castaña, en la aldea de Froxán de Folgoso do Courel (Lugo), la líder del BNG pidió recuperar el papel de las zonas rurales tras «catorce anos de abandono por parte do Goberno do PP». Ana Pontón apuntó a los 4.000 núcleos rurales abandonados, los altos niveles de despoblación o el recorte continuado de los servicios públicos. «O abandono do PP ten consecuencias porque moitas persoas que quererían seguir aquí, non ven oportunidades para poder facelo», resaltó la portavoz nacional del Bloque.

Pontón recordó las claves del plan estratégico de los nacionalistas para el desarrollo del rural, con medidas concretas como la aplicación de una política de discriminación positiva en materia de servicios públicos. Aludió también al «tíquet rural para o emprendemento», dotado con un mínimo de 15.000 euros durante cinco años para poner en marcha un negocio en estas áreas.

Otra de las propuestas que deslizó es la recuperación de tierras agrarias abandonadas, para lo que aboga por movilizar durante la próxima década más de 100.000 hectáreas de tierra agrícola sin uso. «Nós temos a convicción de que Galiza necesita un goberno que poña en marcha un rural vivo, produtivo, habitado e onde vexamos que hai oportunidades», remarcó.