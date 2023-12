Los bomberos comarcales insisten en que es necesario contratar a siete u ocho bomberos más por parque

Basilio Bello

Los bomberos comarcales en huelga han enviado una contestación escrita a la propuesta que Xunta y diputaciones, integrantes de los consorcios provinciales que gestionan los 24 parques comarcales gallegos, les hicieron en la reunión del lunes. El colectivo rechaza tres de los cuatro puntos puestos sobre la mesa.

Uno de ellos es el incremento ofrecido de un efectivo por cada parque. Apuntan los bomberos comarcales que está muy lejos de su propuesta. Esta pasa por contar con cuatro o cinco profesionales por turno, «para garantir a seguridade dos equipos de intervención en emerxencias», lo que requeriría, calculan una contratación mínima de siete u ocho efectivos por cada centro de trabajo. Es decir, frente a las 24 incorporaciones planteadas por la Administración, los huelguistas reclaman entre 168 y 192.

Sobre el aumento retributivo ofrecido, que supondría sumar de media unos 2.200 euros brutos al salario anual, censuran que sería a cambio de que los bomberos asuman la realización de 158 horas anuales por encima de su jornada oficial, que no serían cobradas como horas extra, sino a cargo de esa subida. «Serían 1.300 euros líquidos máis ao ano por un mes extra de traballo», calculan.

«O único que están a ofrecer é facer máis horas extraordinarias para suplir a falta de persoal, pero cobrándoas incluso por debaixo do valor da hora ordinaria. Por tanto, non están a falar de aumentar o salario, senón de que o traballador asuma maior carga horaria da que lle corresponde, cobrando ese exceso de horas a un valor de ata un 50% por debaixo do valor da hora ordinaria», esgrimen.

A modo de ejemplo, realizan un cálculo para los profesionales de la provincia de Ourense, que actualmente tienen los sueldos medios más altos, y que serían los que menos subida notarían a la hora de equiparar las retribuciones en toda Galicia. Apuntan que para un bombero ourensano la hora ordinaria actual sería de 14,64 euros. A cambio de hacer 158 horas, subirían su nómina anual en casi 1.470 euros, lo que dejaría el valor de cada una de esas horas en 9,25 euros. «Algo totalmente ilegal», afirman.

A pesar de que era una de las reivindicaciones del colectivo, también rechazan la oferta de pasar a un horario oficial de 1.642 horas anuales, en lugar de las actuales 1.800. Por una parte, censuran tener que sumarles el compromiso de completar la jornada anual hasta las 1.800 horas, a cambio del ofrecido aumento salarial. Por otro, recuerdan que con el reciente acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, esa será la jornada que se implante de manera progresiva para todos los trabajadores (37,5 horas semanales), al tiempo que la jornada del personal de la Administración pública, a la que ellos se han incorporado, pasa a 35 horas por semana. «Non habendo acordo entre as partes, o horario de 1.642 horas anuais será a peor dos escenarios no que esteamos os bombeiros dentro de pouco, por imposición das novas xornadas laborais desde o ámbito estatal», argumentan.

El único punto que el colectivo profesional acepta es el ofrecimiento de dar al personal dos jornadas de 24 horas de asuntos propios, equivalentes a las seis jornadas de ocho horas de otros trabajadores de la Administración pública.

Frente a todo esto, el comité de huelga hace una propuesta progresiva de reducción de carga horaria y propone un aumento del número de efectivos por parque «ata acadar unhas dotacións de persoal básicas que permitan blindar os servizos mínimos que a cidadanía precisa». La propuesta no incluye la cuestión salarial, ya que los bomberos en huelga la vinculan a que se elabore antes una valoración de puestos de trabajo, que analice tareas y funciones y determine cuál debe ser la retribución de cada puesto.