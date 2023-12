Condenado a 27 años de cárcel el hombre que mató a una mujer en Oza-Cesuras

Alberto Serrano, condenado por el asesinato de una mujer en Oza-Cesuras CESAR QUIAN

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, a 27 años de cárcel al hombre que mató a una mujer en su domicilio de Porzomillos, en Oza-Cesuras. Por el delito de allanamiento de morada en concurso medial con el de asesinato alevoso, concurriendo la circunstancia agravante de disfraz, Alberto Serrano tendrá que cumplir 25 años de prisión y 10 de libertad vigilada. Por la tenencia ilícita de armas, la jueza le impone dos años de prisión. Además, deberá abonar a diferentes personas más de 420.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La condena impuesta es menor que la solicitud de la Fiscalía, que si bien solicitó en un primer momento penas que sumaban los 27 años, finalmente elevó su petición a los 29, mientras que la acusación particular reclamaba para el sospechoso al inicio prisión permanente revisable, que modificó a 35 años. La defensa, que culpaba a otro del asesinato, reclamaba una condena por el robo en grado de tentativa, de hasta tres años.

En la sentencia, la magistrada considera que del juicio oral celebrado durante dos semanas resultó «la existencia de prueba de cargo suficiente y de contenido incriminador» que sirve de base para una condena del encausado. Además, relata que Serrano acudió a la vivienda, en la que residía Cristina Núñez, su marido y su hijo de dos años, armado con una pistola. Cuando la mujer salió de casa y vio al condenado dentro de la finca, huyó hacia el interior, cerrando la puerta, pero el acusado la persiguió y entró en la casa rompiendo la cristalera de la puerta.

La víctima, según la resolución, corrió hacia la planta superior de la casa y, con la intención de huir, entró en el baño, desde donde, a través de la ventana, accedió al tejado del garaje y saltó al camino para escapar. Sin embargo, fue alcanzada por el procesado en el exterior de la puerta del garaje, donde le disparó con el arma de fuego que portaba en la parte trasera de la cabeza, por lo que falleció en el acto. Tras el disparo, el condenado huyó del lugar hacia una zona próxima a la vivienda, donde fue encontrado por la Guardia Civil.

Para la Audiencia Provincial, es «indiscutido e indiscutible» que Cristina Núñez falleció el día 15 de enero del 2021 entre las 19.00 y las 19.30 horas y que «su muerte fue violenta», causada por un disparo por un arma de fuego «sujedada con fuerza contra la piel».

La magistrada presidenta indica en la sentencia que el Tribunal del Jurado consideró por unanimidad al encausado culpable de haber matado a la víctima, «haciéndolo en unas condiciones que aseguraban la muerte de la mujer, sin peligro alguno para la integridad física del acusado que pudiese provenir de una reacción defensiva por parte de la fallecida». Además, subraya que, si bien es cierto que «no existe prueba directa de esa autoría, pues nadie vio al encausado matar a la víctima», sí existe prueba indiciaria.

El hecho de que no se permitiera la defensa de la vícitma es la base, indica la magistrada, para apreciar la alevosía, «a la vista de la diferencia de complexión entre ambos», ya que el acusado pesaba «unos 100 kilos» frente a los 71 kilos de la víctima (según consta en el informe médico forense del 20 de abril del 2022). Además, Cristina se encontraba sola en la casa convaleciente de una operación a la que había sido sometida esa misma semana, por lo que estaba «incómoda y debilitada».

Precisamente, el tribunal indica que no hay «dudas» sobre la autoría del crimen, a pesar de que Alberto Serrano culpó en su declaración a un amigo toxicómano de haber matado a la víctima, agarrado a la aparición de ADN de otra persona no identificada y a la ausencia de pólvora en sus manos —lo que un perito achacó a un lavado de manos en el hospital—. Sin embargo, los testigos y los policías no vieron a nadie más en la escena de los hechos.

Un vecino que declaró en la sala dijo que vio a un hombre con «un chaleco de color fluorescente dentro de la finca intentando trepar por la alambrada». Como no pudo subir se fue hacia el portalón de acceso a la finca. «Era un hombre grueso y con poco pelo, hizo fuerza sobre el portalón y salió corriendo hacia un camino que no tenía salida, se movía de forma torpe», dijo. El testigo no vio a nadie más, lo que no encaja con la versión del procesado, que aseguró que fue su amigo Paolo el que lo llevó al camino.

Así, la jueza considera probado que «los análisis biológicos sitúan a Alberto Serrano en la empuñadura, disparador y cañón del arma y en el chaleco, así como fibras de la ropa del acusado en la ropa de Cristina y en el chaleco, y que en ese chaleco (que llevaba puesto el encausado el día de los hechos) se encontraron residuos de disparo». También queda «excluida en esta muerte la participación de un tercero». «La inferencia lógica es que el acusado cometió el crimen, por lo que la autoría del hecho enjuiciado queda plenamente determinada, a la vista de la prueba practicada», remarca.

Por otra parte, explica que el delito de allanamiento de morada está en relación de concurso medial con el delito de asesinato consumado, ya que la entrada y permanencia en el domicilio de la víctima era medio necesario para poder cometer el asesinato. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.

La línea de la acusación particular apuntaba como móvil del acusado a su sed de venganza, ya que Serrano creía que su mujer mantenía una relación con el marido de la víctima. De hecho, la abogada se refirió en varias ocasiones a amenazas propinadas por el condenado al esposo de Cristina, pero la sentencia no entra en el móvil del crimen.