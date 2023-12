O novo reitor da Universidade da Coruña: «Temos un 4,9 % de fondos menos que no 2009, non dá para pagar salarios»

Ricardo Cao, este martes na facultade de Informática da UDC. ÁNGEL MANSO

Apenas 15 horas despois de saír elixido reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao camiña entre parabéns polos corredores da súa facultade, a de Informática.

—E agora, que? ¿Cal vai ser a súa primeira decisión?

—Estamos nun período de transición, a toma de posesión non será ata xaneiro. Teremos que estar moi en contacto, non pode ser que a institución se resinta por non traballar arreo. ¿As primeiras medidas? Están no programa electoral: iniciar o proceso participativo para mudar os estatutos, tal e como establece a LOSU (Lei Orgánica do Sistema Universitario), que non se puido acometer xa por mor de ter un Goberno do Estado en funcións. Iso provocou que cousas como o estatuto do persoal docente e investigador, que nunca foi aprobado en España, se retrasaran. A nosa idea é que toda a comunidade teñamos a posibilidade de pronunciarnos sobre as grandes decisións. Os estatutos van ser unha das nosas prioridades e logo o desenvolvemento normativo do que nos obriga a LOSU: os concursos do profesorado, normativas académicas… Dende xuño fixemos un proceso de escoita no que participaron un milleiro de persoas e creo que temos unha diagnose moi interesante dos asuntos que temos que cambiar, como a relación de postos de traballo. Faremos cambios inminentes e acordados cos representantes dos traballadores e fixaremos un calendario para os que non corren tanta presa.

—Toca falar de financiamento.

—Por lei, de aquí ao 2030, que é o tempo que dura o mandato, o financiamento das universidades públicas ten que chegar ao 1 % do PIB. O incremento é moi importante, pero para nós aínda máis o é aumentar a parte estrutural do plan. Na campaña foi un clamor xeral. Na UDC, as transferencias correntes non chegan para pagar os salarios do persoal, co cal resentíronse moitas outras cousas, como o mantemento dos edificios. Para nós, ese diálogo consensuado entre as tres universidades ten que se facer o máis rápido posible.

—Lémbrenos as cifras, non medraron os últimos anos?

—O orzamento que tiñamos no 2009 era de 138 millóns de euros. Diminuíu nos anos seguintes, aumentou o ano pasado e este, que chegou aos 168, pero se un quita a inflación é un 4,9 % menos do que tiñamos no 2009. Daquela, a parte estrutural do plan chegaba para os custos salariais, agora non, estamos en negativo.

—Farán os reitores unha fronte común?

—Eu espero que si porque nos toca a todas. Certo que dependendo do tamaño e doutros aspectos, non a todas por igual. Seguramente a UDC é a máis afectada, pero creo que debe haber consenso das tres porque este é un aspecto prioritario.

—Hai que negociar coa Xunta.

—Por suposto, hai que dialogar e negociar.

—Con boas perspectivas?

—A min gústame moito dialogar, gústame moito escoitar e cando temos posturas que, obviamente, serán diferentes nalgúns aspectos, pois... falar, falar, falar e chegar a acordo. Iso é o importante. A Xunta ten a responsabilidade de facer un sistema universitario galego máis forte, máis competitivo e máis apoiado no tecido produtivo. Aquí temos agora o gran proxecto da Cidade das TIC, é un bo exemplo de colaboración entre Xunta, Concello da Coruña, Universidade e Clúster TIC como agrupación das empresas.

—Tamén precisará investimento.

—Moitos edificios si, para poñelos en uso. Hai fondos comprometidos, outros en negociación. Dende a UDC temos que ser un vehículo para que se poidan acometer as obras, loxicamente co apoio financeiro das Administracións e tamén das empresas.

«Se todos cremos que é o mellor, traballarei arreo para ter Medicina»

Cao ten plans para a anunciada apertura do mapa de titulacións.

—Cando se abra, imaxino que tras as eleccións galegas, temos que coñecer que pensa a Xunta respecto a toda Galicia, o grao de liberdade que imos ter nas decisións e, sobre todo, a opinión de cada un dos 21 centros docentes que temos. Hai exemplos bos nos últimos anos: Nanociencia e Nanotecnoloxía, o grao de IA, o de Ciencia e Enxeñería de Datos... Seguramente hai outros que entroncan ben co noso perfil tecnolóxico e de Ciencias da Saúde. E ábrese unha oportunidade coas microtitulacións de corta duración para formación continua.

—E Medicina?

—As oportunidades que temos na UDC na combinación das ciencias biomédicas coas TIC son tremendas. Hai proxectos moi interesantes. Temos que ser moi proactivos nesa interacción, ter un diálogo franco co Chuac, co Inibic, coas consellerías de Educación e Sanidade e determinar se o mellor para iso é ter unha facultade de Medicina. Realmente importante é que o convenio de hai nove anos para que Coruña e Vigo colaboremos na docencia clínica nos tres últimos cursos aplicouse moi levemente. O noso hospital é moi atractivo e sería ben para todos. Para nós ese é o punto de partida: conseguir que ese convenio se execute en todas as posibilidades, non só en sexto, ter prazas de profesores vinculados, non casos contados. Que aínda así a conclusión final é que realmente temos que ter unha titulación de Medicina propia? Se todos os actores cremos que iso é o mellor, eu traballarei arreo para que así sexa.