Rueda y Pontón llevan la precampaña de las gallegas al Parlamento

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento. Paco Rodríguez

La penúltima sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento, y quien sabe si la penúltima de la legislatura, evidenció la proximidad de la convocatoria electoral en Galicia. La precampaña se instaló ya en el Pazo do Hórreo, dos días después de que la portavoz del BNG, Ana Pontón, se diese un baño de masas ante los suyos para celebrar su proclamación como candidata y con Alfonso Rueda con una creciente presencia mediática que la oposición le reprocha. «Utiliza con total descaro o seu cargo para facer campaña a favor do PP», le dijo la líder del BNG ante el runrún y gesticulación de los diputados del PP que bromeaban sobre el acto que la consagró candidata de los nacionalistas. «Pasárono moi ben esta fin de semana, si», sonrió Rueda después de que en redes sociales se viralizasen las intervenciones de la presentadora del evento.

A esa presunta campaña electoral aludió también el portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, quien no pierde ocasión para hacer chanza sobre el autobús de dos plantas con el que Rueda recorre cada fin de semana Galicia para compartir una cerveza sin alcohol con los vecinos. «Se en vez de andar tomando cañas por Galicia fora tomar algunha por Bruxelas, mellor nos iría en Galicia defendendo a esta comunidade autónoma onde a ten que defender», a lo que Rueda agradeció la «propaganda» que les hacen los socialistas y reivindicó la cerveza gallega como la mejor. Aquello venía por el habitual cruce de acusaciones entre Gobierno gallego y central, representado por los socialistas, para repartirse responsabilidades. En este caso era sobre la exclusión de Galicia del corredor europeo del hidrógeno, una decisión que la Xunta atribuye a Madrid y que el PSdeG devuelve al Ejecutivo gallego, argumentando la nula capacidad de negociación de Rueda en las instituciones europeas.

El portavoz del PSdeG, Luis Álvarez. Paco Rodríguez

Todo esto a raíz de una pregunta de Álvarez sobre la política energética de la Xunta en la que advertía de la «inseguridade xurídica» que supone la «privatización da xestión dos recursos naturais» a través de un «chiringuito», aludiendo a la creación de la sociedad mixta que recoge una ley, que aún no llegó al Parlamento, en la que las empresas privadas controlan el 70 % de la misma. El titular del Gobierno gallego lamentó que los socialistas lo «reduzan todo a chiringuito», y apuntó que la iniciativa que impulsa mejora al proyecto vasco, desde donde aseguró que recibió «chamadas» para interesarse por esta empresa mixta.

Criticó también que el PSdeG no tenga clara su política energética, como sí la tiene su Ejecutivo, y reconoció que había pensado que la pregunta de los socialistas «era para desmarcarse do BNG». No en vano, y tirando de hemeroteca, nacionalistas y socialistas chocaron este año en el Parlamento por la implantación de los eólicos. «Meter na neveira o eólico offshore (marítimo) non é unha opción», zanjó Rueda.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Paco Rodríguez

La sanidad y el bipartito

Los eólicos son un tema recurrente en las sesiones de control, y también lo es la sanidad. Sobre ello le preguntó Pontón al presidente gallego, quien le reprochó que lo hace «por entrar en campaña», «demagoxia» y «oportunismo» en «temas moi serios». «O que lle pido é que quite o traxe de candidato para falar de sanidade», le conminó la portavoz nacional del Bloque, que acusó a los populares de situar a Galicia «á cola do investimento» en esta materia.

Enumeró una serie de elementos para justificarlo, como las dos semanas de demora para acudir al médico de cabecera, el 14 % de gallegos en listas de espera o los PAC y urgencias saturadas. «Listas de agarda maquilladas por un lado e a realidade dos galegos por outro. Converteu en normal o maltrato e a sobrecarga dos traballadores da sanidade», condenó Pontón. Rueda rechazó entrar «nunha guerra de cifras que manipula e non son certas». Apuntó a los datos del CIS sobre la buena percepción de los gallegos ante la sanidad pública, y afeó a la líder nacionalista que su discurso, especialmente en el apartado de salud mental, sea una «copia mala» del de Sumar.

El careo entre Pontón y Rueda incluyó también los ingredientes habituales: ella calificándolo de nervioso tras una intervención «das peores» que vio en la Cámara y él recordándole sus veinte años como diputada. A esto le agradeció la líder del Bloque que reconozca su experiencia «para gobernar este país», y Rueda le recriminó que esto se lo repite «en todas as sesións de control». Pontón aprovechó para ofrecer sus tres grandes medidas para la atención primaria, empezando por una ley que blinde la inversión a un mínimo del 25 % del presupuesto de la consellería.

Y el presidente gallego terminó ofreciendo datos, apuntando a los más de 5.000 millones de euros que destinará a Sanidad en los presupuestos del próximo año, lo que supone unos mil más que en 2009, último año del bipartito. Hacia esa época también se trasladó para apuntar al incremento del 19 % del gasto en personal, a lo que añadió el «mellor calendario de vacinas», los programas de cribado pioneros o la mejora en los tiempos de espera para la primera consulta. «Autocrítica e autoesixencia», asumió Rueda, «para auto odio e difamar xa están vostedes».