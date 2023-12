Comesaña envía una carta a la nueva ministra de Sanidad felicitándola por su nuevo cargo y pidiendo más plazas mir

Simulacro de examen mir en la Facultade de Medicina el pasado mes de enero XOAN A. SOLER

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha remitido una carta a la nueva ministra, Mónica García, en la que la felicita por su nuevo cargo y le recuerda los grandes asuntos del ámbito de la salud que precisan de una solución inmediata. El primero y más urgente es, afirma Comesaña, «executar un plan de choque para dotar ao sistema nacional de saúde de máis especialistas», en concreto en medicina familiar y comunitaria.

Como ya había solicitado a sus predecesores, el conselleiro exige un incremento extraordinario de mil plazas mir al año en la especialidad de familia y que se cambie el sistema de elección de plazas para evitar que queden puestos sin cubrir como ha pasado en los últimos años.

Otra de las peticiones del conselleiro es que el decreto que regula la nueva especialidad de medicina de urgencias y emergencias incluya las alegaciones de la Xunta en las que propone que las plazas de estos profesionales permitan formar a médicos de atención primaria. Comesaña le pide a la ministra que acometa las reformas necesarias de su competencia y las acompañe de los recursos económicos y logísticos necesarios.

Otra medida que el Sergas entiende que debe ser «inmediata» es incluir en el nuevo régimen de jubilación activa la ampliación de la edad de 72 años para los médicos de familia y los pediatras de atención primaria. «Cremos importante desligar esa modificación do proxecto de reforma do estatuto marco do persoal estatutario», por lo que aboga por tramitarlo de forma separada y urgente para que entre en vigor lo antes posible.

El conselleiro finaliza la misiva trasladando su disponibilidad y colaboración para poner en marcha estas medidas.