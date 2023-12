Bomberos comarcales y Administración retoman negociaciones con una propuesta de igualar salarios en toda Galicia

Foto de archivo del parque de bomberos de As Pontes con pancartas de protesta

Setenta días después del último encuentro, los bomberos comarcales en huelga y los representantes de Xunta y diputaciones volvieron este martes a sentarse en la mesa de negociación. Lo hicieron en Santiago, en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais. Por parte de los bomberos acudieron representantes del comité de huelga. Por parte de la Administración, el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y un representante de cada diputación provincial.

La Xunta fue la primera en comunicar a los medios el resultado del encuentro. En una nota de prensa explicó que los consorcios provinciales contraincendios (el ente que gestiona los parques comarcales, compuesto por el Gobierno autonómico y cada uno de los provinciales) había trasladado una propuesta de acuerdo. En ella, se plantea equiparar los salarios de los bomberos de las cuatro provincias, con una subida de alrededor del 10 %. También se incluye reducir oficialmente la jornada anual de las actuales 1.800 horas a las 1.642 fijadas para los trabajadores de la Administración.

La proposición de los consorcios también ofrece conceder dos jornadas de 24 horas para asuntos propios (equivalentes a las seis de ocho horas que tienen otros trabajadores públicos) y aumentar los efectivos en los 24 parques comarcales de la comunidad, aunque no concreta cifras para ese incremento. La intención de la propuesta, explica la nota de la Xunta, es «chegar a un acordo e que se desconvoque a folga dos últimos meses», por lo que se acordó mantener la vía de diálogo con nuevas reuniones.

«Si, quedamos en xuntarnos de novo na semana do 18 de decembro», confirman desde el comité de huelga de los bomberos. Pero en poco más coinciden con la versión dada por la Xunta. Según los representantes de los huelguistas, la propuesta que hay sobre la mesa es mínima y tiene truco. «Din que nos baixan a 1.642 horas ao ano, pero en realidade, teriamos que seguir facendo 1.800. E polo compromiso de facer esa prolongación, entón daríannos entre 1.200 e 2.000 euros de suba anual», explica Honorino Raña, sargento de un parque y asistente a la reunión de esta mañana.

El colectivo profesional muestra una tabla de referencia, supuestamente proporcionada por la Xunta, en la que los salarios equiparados en las cuatro provincias (sin antigüedad) quedarían en 25.500 euros anuales para los bomberos, 28.000 para los cabos y 33.000 para los sargentos.

En cuanto al aumento de efectivos, aseguran que la propuesta es incorporar un bombero por parque. «É claramente insuficiente. E aínda máis cando se lle dan dúas xornadas de asuntos propios a cada traballador. Seguiriamos en déficit horario para prestar un servizo que xa é precario», indica Raña. Explica que, por tanto, seguirían siendo necesarias horas extra para garantizar el funcionamiento de los parques (calculan que cada profesional hace entre 100 y 200 horas extras al año): «É dicir, se por esta proposta levantaramos a folga, pero seguiramos como ata agora sen facer as horas extra voluntarias, a situación de peche de parques seguiría a ser exactamente a mesma, non se tería resolto nada. Nós aceptariamos un plan a certo prazo, pero hai que aumentar o persoal, un bombeiro por parque non chega».

«Logo de 70 días esperando, puxeron sobre a mesa un único folio, cunhas propostas que para nós implican quedar como estabamos en tema horario e falta de efectivos. O único bo é que recoñecen por fin que temos os mesmos dereitos de horas e permisos que o resto dos traballadores da Administración», resume Pareja. «É non entender cal é o problema do servizo, e querer comprar a solución con 2.000 euros, como se foramos mercenarios», lamenta Raña.