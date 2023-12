Paula Prado ensalza la fortaleza del PP frente a una oposición «débil»

PPDEG | EUROPAPRESS

La secretaria xeral del Partido Popular de Galicia (PPdeG), Paula Prado, advirtió este domingo en Redondela que ve a una oposición «débil» de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en el 2024. Un BNG, dijo, que lleva cuatro décadas anclado en los mismos posicionamientos y un PSdeG que busca una coalición con Sumar porque no le llegan los votos para ser una alternativa real a los populares.

Paula Prado insistió en que, aunque los nacionalistas se vistan con el traje de la moderación, siguen siendo los de siempre, lo del no, y recordó que casi nadie compra ya su discurso. «Vemos a un BNG que se ausentó del discurso del Rey la semana pasada, vimos cómo también no aplaudió a Zelensky porque está más con Putin que con los ciudadanos de Ucrania, y vemos ahora un BNG sumiso al independentismo catalán y al independentismo vasco», sostuvo la secretaria xeral de los populares gallegos. Paula Prado se mostró convencida de que el Bloque, al contrario de lo que proclama, no está «pensando en Galicia», sino que «únicamente» piensa en sus «intereses independentistas, en sus intereses absolutamente partidistas».

Prado insistió en la debilidad de las fuerzas de la oposición, porque al problema de credibilidad del Bloque, se suman un PSdeG que está intentando seducir a Sumar para tener los apoyos suficientes para convertirse una alternativa real a la que plantea el PP.

En contraposición a ambas organizaciones, la secretaria xeral de los populares destacó la fortaleza que representa su partido, el único que tiene un «proyecto» real para los gallegos. El que lidera Alfonso Rueda, una garantía — dijo Prado— de estabilidad para los ciudadanos, como demuestra la trayectoria del PP al frente de la Xunta a lo largo de los últimos 14 años.