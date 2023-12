Bruselas apuesta por permitir la conducción a los 17 años si se hace acompañada de alguien con cinco años de carné

.

Los países de la Unión Europea acordaron este lunes reducir de 18 a 17 años la edad permitida para conducir coches siempre que la conducción se haga acompañada por alguien mayor de 24 años y con al menos cinco de antigüedad en el carné. De todas formas, esta decisión todavía tendrá que contar con el respaldo del Parlamento Europeo para proceder a su aprobación definitiva.

La medida, que fue acordada por los ministros de Transportes de la UE durante una reunión en Bruselas, estuvo presidida por el ministro español Óscar Puente. Según el acuerdo, la persona que vaya de acompañante de un novel de 17 años no puede haber perdido la vigencia de su carné en los cinco años previos. También se establece que ese tipo de conducción se puede hacer solo en el país en el que se haya emitido el carné y no en el resto de los países miembros.

Los ministros también se alinearon con la propuesta que había hecho la Comisión Europea el pasado mes de marzo para que la retirada del permiso de conducir por infracciones en un Estado miembro implique automáticamente que esa persona no pueda conducir tampoco en ningún país de la Unión Europea. Actualmente, esa normativa solo se aplica en infracciones como los excesos de velocidad o la conducción bajo los efectos de las drogas, pero Bruselas quiere que se extienda también a casos de conducción sin mantener la distancia de seguridad, en los adelantamientos peligrosos, la conducción en sentido contrario o el uso de vehículos con exceso de carga. Los países añadieron delitos como el incumplimiento de las restricciones de acceso de vehículos o de las normas en un paso a nivel ferroviario, así como casos de atropello y fuga.

Por otra parte, los ministros europeos también estuvieron de acuerdo en rebajar la edad de conducción de camiones a los 18 años, desde los 21 actuales, aunque con varias excepciones. Esta medida solo afectaría a la conducción de camiones de bomberos, los utilizados para el mantenimiento del orden público y los que se sometan a pruebas en carretera para su reparación o mantenimiento.

Más seguridad en los autobuses

Los ministros de Transporte también acordaron un enfoque común sobre la actualización de las normas sobre los tiempos de descanso de los conductores profesionales que realizan transportes ocasionales de pasajeros, como autobuses turísticos. En líneas generales, los Veintisiete adoptaron las sugerencias de la propuesta inicial de la Comisión Europea en la revisión del reglamento, pero abogaron por permitir que se sustituya el período de descanso mínimo requerido, de 45 minutos, por descansos de al menos 15 minutos cada uno (agregando al menos 45 minutos), repartidos en el período de conducción de 4,5 horas, siempre que el tiempo total de conducción acumulado para ese día no haya superado las 7 horas.

También abogaron por aportar flexibilidad para posponer el período de descanso diario en 1 hora, siempre que el tiempo total de conducción acumulado para ese día no haya superado las 7 horas, y que esta opción se ejerza una vez durante un viaje con una duración de al menos 6 días, o dos veces durante un viaje de al menos 8 días.

Asimismo, de cara a la negociación final con la Eurocámara, los ministros defendieron que se pueda posponer el período de descanso semanal hasta 12 días consecutivos después de un período de descanso semanal regular anterior, siempre que el servicio dure al menos 24 horas consecutivas, una opción que ya se aplica en los servicios internacionales. «Cuando se adopten, las nuevas normas sobre pausas mínimas y períodos de descanso para los conductores de autobuses garantizarán mejores condiciones de trabajo para ellos y garantizarán viajes por carretera más seguros para los turistas por toda Europa», declaró el ministro español de Transportes, Óscar Puente, en representación de la presidencia española del Consejo de la UE.