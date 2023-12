Seis años sin pistas de Alfonso Mozos, el médico psiquiatra que desapareció en el puente del Ulla

Alfonso Mozos desapareció en Santiago el 5 de diciembre del 2017 SANDRA ALONSO

Este martes, 5 de diciembre, se cumplirán seis años de la inquietante desaparición del psiquiatra Alfonso Mozos Ansorena, que trabajaba en el Hospital de Barbanza y que antes lo hizo en el Clínico de Santiago. Las últimas pistas lo sitúan la tarde de ese día del 2017 en el puente ferroviario de Gundián, que une Vedra con A Estrada, con un mirador con fantásticas vistas del Ulla. Allí estaba su coche, alrededor había unas colillas y un bote de cola que compró poco antes en un bar. La principal tesis de la investigación es que el médico saltó voluntariamente al río en una caída de 85 metros. Un suicidio. La familia, sin embargo, no lo tiene tan claro, y desde el inicio pide que se investigue un posible asesinato.

La investigación ha tenido poco de donde tirar. No es solo que no apareciese el cadáver de Alfonso, es que tampoco se pudo encontrar ni una prenda de ropa. Nada que pueda dar respuesta a las dolorosas preguntas que siguen en el aire. Un día después de la desaparición, una fuerte borrasca, bautizada como Ana, provocó lluvias muy intensas y una gran crecida del Ulla que obligó a suspender la búsqueda y que pudo arrastrar a gran distancia el cuerpo o enterrarlo en el fondo.

El 9 de diciembre se reanudaron las tareas de rescate, y no solo con medios terrestres. También se desplegaron un helicóptero y equipo de submarinistas de la Guardia Civil. No hubo resultados. Sin cuerpo, no hay autopsia que pueda aclarar si Alfonso Mozos quiso quitarse la vida o si, por el contrario, la suya fue una muerte violenta a manos de otra persona. Estaba a punto de cumplir 37 años y era en ese momento secretario de la Asociación Galega de Psiquiatría.

¿Por qué no aparece el cuerpo de Alfonso Mozos? xurxo melchor

La familia pidió que no se olvidara el caso, y el 21 de noviembre del 2018 otros cuatro buzos del instituto armado hicieron dos inmersiones para escrutar el fondo del Ulla en ese punto, en el que el río forma una poza. Se sumergieron 35 y 40 minutos de cada vez, pero con nulos resultados.

Nada más crearse el Centro Nacional de Desaparecidos, los padres y hermanos de Mozos se pusieron en contacto con este organismo para que buscase al psiquiatra. Les informaron de que estaban a punto de recibir una novedosa cámara subacuática con la que tenían la intención de volver a rastrear el fondo del Ulla. La inspección se hizo en septiembre del 2020, cuando la Policía Autonómica recibió el dispositivo. Un preciso rastreo durante cuatro horas a 17 metros de profundidad que tampoco arrojó luz al caso, que sigue sin pistas de la muerte del médico, pero tampoco de que esté vivo, porque desde aquel 5 de diciembre del 2017 no hubo movimientos en sus cuentas, ni en su correo electrónico, ni en su móvil o en sus redes sociales. Nada.

La tesis del suicidio se fundamenta en que Mozos Ansorena estaba atravesando una mala racha, con problemas de depresión y cambios recientes en su vida personal, como la ruptura con su novia de toda la vida y el inicio de una tormentosa relación con otra mujer. Sin embargo, los últimos movimientos que hizo que se han podido verificar fueron de lo más normales: fue al gimnasio y a su clase de inglés, por lo que a la familia no le encaja que quisiera poner fin a su vida. Para ellos, la hipótesis más probable es la del asesinato. Y quieren que se siga investigando.