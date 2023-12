Rueda destaca que Galicia es el primer destino del norte

CONCELLO DE SANXENXO

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó ayer en Sanxenxo el papel de Galicia como «principal destino turístico do norte de España», tal y como muestran los últimos datos del INE, que miden la afluencia de enero a octubre. Diez meses en los que la comunidad registró 6,4 millones de viajeros, lo que la sitúa como líder entre las autonomías del norte. El máximo mandatario gallego, a la luz de estos datos, animó a los responsables de las políticas turísticas a actuar «con sentidiño», porque los atractivos de la comunidad pueden disfrutarse durante todo el año y no solo durante los meses de verano. «Galicia situouse como o primeiro destino do norte peninsular en demanda turística ata outubro, e o sétimo máis importante de España. Ademais, estanse conseguindo os mellores niveis de rendibilidade hoteleira dende que hai rexistros», destacó en Sanxenxo. En la localidad pontevedresa, uno de los referentes gallegos del turismo, Rueda participó, junto al alcalde, Telmo Martín, en la inauguración de la renovada praza do Mar. Un ejemplo, dijo, de la integración de los espacios urbanos y portuarios para que los vecinos y visitantes de esta localidad pontevedresa puedan disfrutar de la costa.

Respaldo de los jóvenes

Por otra parte, Nicole Grueira, la presidenta de Novas Xeracións, organización cuya nueva dirección se reunió ayer en Santiago por vez primera, se comprometió ayer a trabajar codo con codo con Rueda en favor de la juventud gallega.