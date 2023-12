Ana Pontón apela al voto de quienes no apoyaron al BNG: «Son a candidata de todos os galegos e as galegas que queren cambio»

Con una canción de A Banda da Loba, que habla de poner «as engranaxes a xirar», «prender candeas» y «soar sen teito», Ana Pontón entró en el hall del Fontes do Sar ante más de un millar de personas que llenaban el espacio entre gritos de presidenta, levantando carteles con el perfil dibujado de la líder nacionalista, su característico peinado garçon y el lema É agora: Ana Pontón presidenta. «Este é o momento no que un pobo ten que coller as rendas e pelexar polo futuro, é agora, é o momento!», proclamó la líder del Bloque en un acto abierto al público que la erige como candidata a la Xunta.

Escoltada atrás por decenas de alcaldes, diputados, concejales, cargos orgánicos o los dos representantes del Bloque en las Cortes, el diputado Néstor Rego y la senadora Carme da Silva, Pontón invitó a los gallegos a «facer historia» y contar por primera vez con una mujer al frente del Gobierno gallego. Ante los cientos de militantes y simpatizantes que se sentaban ante ella, la líder del Bloque se presentó como una candidata al frente de una organización «coas mans libres para defender aos galegos e galegas» sin nadie desde Madrid que vaya a «poñer límites á hora de defender Galiza».

Y sobre esto giró parte del discurso de la líder nacionalista, situando a su formación ante el resto de fuerzas estatales que «non están no importante». Advirtió sobre el desembarco de personalidades que llegarán de PP, PSOE y Sumar -sin mencionarlos- para traer «as súas batallitas, as súas liortas madrileñas». «En nada nos interesan. Nin precisamos nin merecemos o seu ruído e crispación madrileña», criticó Pontón, que elevó al Bloque como la única fuerza política con un proyecto de futuro «sen ataduras nin sumisións».

La portavoz nacional recuperó uno de los mantras más repetidos en la organización durante los últimos años: «O cambio que lidera o BNG é imparabe». Y esa consigna responde a la transversalidad que persigue Pontón al frente de un partido que definió como «serio, solvente e renovado». De ahí que tendiese la mano a todo el electorado. «Non importa o que votaran noutras eleccións», expuso, apelando a todas las voces como necesarias: «Quero dicirlles que son a candidata desa maioría que sabe que o futuro pode ser mellor se confiamos nas nosas propias forzas, de todos os galegos e galegas que queren cambio».

Pontón definió las próximas elecciones gallegas como las «máis importantes», en las que no solo el Bloque sino todos los gallegos «xóganse o seu futuro». Apenas se refirió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que bromeó compartiendo que lo ve «enfadadísimo» siempre con ella, y que sufre una «soberana resaca» por no asumir el acuerdo de investidura que los nacionalistas firmaron con el PSOE. La candidata dijo estar ilusionada y «máis preparada que nunca» para «poñer en marcha o mellor Goberno de todos os tempos», desde el que asegura que no hará promesas imposibles, pero en el que sí darán «o mellor cada día para transformar este país». La líder del Bloque avanzó también la que será su primera decisión en materia energética de llegar a la Xunta, que será «quitar a cadeira das eléctricas no Consello da Xunta».

Más de un millar de personas

La alcaldesa de Santiago ejerció de anfitriona en el hall del Fontes do Sar ante más de un millar de asistentes. Goretti Sanmartín reconoció su «entusiasmo por unha mudanza histórica», y recodó lo complicado que lo tuvieron los nacionalistas por hacerse con el bastón de mando en la capital gallega. Apeló así a superar de nuevo «todas as expectativas», echando la vista atrás a unas elecciones municipales en las que el Bloque partía con solo dos concejales y pocas opciones de llegar a la alcaldía. «En Santiago sabemos o que é dar un xiro a historia», dijo Sanmartín, que recetó confiar «nas forzas» de un partido que cuenta con «a mellor das militancias» para que el próximo Gobierno de la Xunta sea «transformador, feminista e nacionalista». «Coa mellor candidata», añadió la que es una de las personas más próximas a Pontón en la organización.

Tras la regidora, antes de dar paso a la portavoz nacional, pasaron por el atril cinco representantes de la sociedad civil para exponer sus motivos por los que Ana Pontón debe ser la próxima presidenta de la Xunta. «Para vivir máis e mellor precisamos dun sistema de saúde fote, universal e público», reclamó un médico de atención primaria que acaparó la mayor parte de aplausos. O una investigadora que comparó las potencialidades ocultas de las camelias, sobre las que versaron su tesis doctoral, con las que posee Galicia.