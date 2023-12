Transportes abre la puerta a traspasar servicios ferroviarios a otras comunidades siguiendo la estela de Cataluña

El ministro de Transportes, Óscar Puente Andreu Dalmau | EFE

Históricamente, buena parte de los logros de las negociaciones de los nacionalistas catalanes en procesos de investidura terminaron generalizándose al resto de los territorios. La cesión de las rodalies (cercanías) a la Generalitat también puede abrir un proceso para traspasar a las comunidades autónomas determinados servicios ferroviarios de proximidad. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, abrió la puerta este viernes a cesiones similares a otras comunidades, aunque de momento lo restringió a las cercanías, un servicio prácticamente inexistente en Galicia salvo en Ferrolterra, donde existen servicios de proximidad de ancho métrico. Dentro del pacto de investidura con el BNG, el Gobierno se comprometió a estudiar la creación de polos de cercanías en el eje atlántico. Pero es un proceso que todavía tiene que madurar y llevará tiempo, pues hay un serio problema de escasez de material rodante en todo el país. En cualquier caso, la movilidad en el eje atlántico se parece más a una red de cercanías que a una línea de media distancia.

En un foro sobre estos asuntos en Barcelona, Óscar Puente se mostró dispuesto a abordar la descentralización ferroviaria y a «dialogar» con todas aquellas comunidades autónomas que puedan estar interesadas en la cesión de las cercanías. De hecho, desveló que el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, le reclamó el traspaso, lo que le dio pie a preguntarse si esta solicitud «es una especie de contraprogramación al señor Feijoo». «Si se rompe España por cederle las cercanías a Cataluña, pues no sé si se va a romper un poquito más si las cedemos a Andalucía», ironizó. «Pues a lo mejor es que no se rompe —añadió—, a lo mejor es que forma parte de una gestión descentralizada de país».

pablo gonzález

El caso andaluz es diferente al gallego, pues esta comunidad tiene desde el 2003 el ente Ferrocarriles Andaluces, posterior a los que se crearon en el País Vasco (Euskotren, 1982); Cataluña (Ferrocarrils de la Generalitat, 1979) o la Comunidad Valenciana (Ferrocarriles de la Generalitat, 1986). Por tanto, Galicia es la nacionalidad histórica que va más retrasada en el desarrollo competencial ferroviario, pese a que está previsto en el artículo 27 del Estatuto, que se refiere a aquellos itinerarios ferroviarios que se desarrollen exclusivamente en el territorio de la comunidad autónoma. Hubo un intento en el 2011 de crear un ente ferroviario público. Se encargaron una serie de estudios, pero la principal conclusión fue que asumir esas competencias supondría un esfuerzo presupuestario prácticamente inasumible para la Xunta.

Hay que recordar que el Gobierno gallego gasta cerca de 130 millones al año en la red autonómica de autobuses para equilibrar las concesiones y hacerlas rentables. Además, debe abonar más de 60 millones anuales para las autovías gratuitas con peajes en la sombra. Asumir a mayores las abultadas cifras que abona el Estado a Renfe por las obligaciones de servicio público que no son rentables en Galicia sería un objetivo oneroso, aunque en las negociaciones se consignen eventuales partidas presupuestarias para el traspaso.

Fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade aseguraron que «antes de falar dun traspaso, o ministro debería aclarar cales son as previsións do Goberno de España para transformar liñas tan importantes como A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo, Ferrol-Ribadeo ou Vigo-Ourense en conexións competitivas propias do século XXI». «Tamén é urxente —añadieron— coñecer como vai solucionar o Goberno os problemas continuos que sofren os servizos ferroviarios de proximidade en Galicia por unha mala xestión por parte de Renfe».

Las mismas fuentes aseguran desconocer «a letra pequena das condicións nas que se produciría ese hipotético traspaso», pero creen que si se mantienen las previsiones de la Ley de Movilidad, que preconizaba la desaparición de servicios ferroviarios rurales, «non podemos estar dacordo».