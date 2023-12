Pontón acusa a Rueda de usar fondos públicos para su campaña como candidato del PP a la Xunta

Pontón, en primer término, y en segundo plano la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Paco Rodríguez

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado este sábado al jefe del Executivo gallega de hacer trampas por utilizar su cargo, los recursos de la Xunta y la TVG para hacer campaña electoral como candidato do Partido Popular, en lo que es, a su entender, una descarada utilización partidista de recursos públicos.«Rueda xa non exerce como presidente senón como candidato do PP metido de cheo na súa campaña, e o grave é que está utilizando de maneira espuria o seu cargo, á Xunta e os medios públicos para a súa promoción como candidato, unha utilización partidista dos recursos públicos que é un auténtico escándalo democrático», denunció Pontón, quien ha apelado a que en unas «eleccións todos e todas temos dereito a competir en igualdade de condicións pero unha vez máis o PP quere facer trampas poñendo a Xunta e a CRTVG ao seu servizo».

La líder nacionalista hizo estas declaraciones en Pontevedra durante su visita al Culturgal y se mostró convencida de que, pese a la actitud tramposa de los populares, el BNG va a liderar el próximo gobierno de la Xunta, porque la ciudadanía, según Pontón, está ya cansada de la propaganda de un Gobierno que «non vai facer o que non fixo en catorce anos». «Hai unha maioría social que está cansa de promesas que non se compren e quere pasar a páxina de catorce anos de retroceso dun PP que deixa unha Galiza peor da que atopou», ha alegado la candidata nacionalista.

En declaraciones a los medios, la portavoz nacional ha asegurado que el BNG está preparado para afrontar las elecciones gallegas sean cuando sean, y destacó que la convocatoria no la va a fijar Rueda, sino que va a venir impuesta desde Madrid. Pontón se mostró convencida de que habrá un cambio liderado por el nacionalismo que ponga fin al entreguismo a la capital de España y que permita que, por vez primera en 14 años, entre aire fresco.

«Neste momento temos un presidente irrelevante desde o punto de vista político, incapaz de defender os intereses dos e das galegas ante o Estado, incapaz de conseguir investimentos, avanzar en infraestruturas ou en autogoberno, con cero novas competencias», denunció Pontón, que puso como ejemplo más reciente «o fracaso» de Rueda para lograr la gestión del litoral, algo que si han conseguido otras comunidades como Andalucía, Canarias o Baleares.

Por eso, según avanzó Pontón, el Bloque volverá a llevar al pleno del Parlamento un proyecto de ley para reclamar la transferencia del litoral, una norma que supondrá hacer las cosas bien, ironizó la nacionalista, quien esperó que esta vez Rueda vote a favor.