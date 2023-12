La inteligencia artificial llega a las carreteras gallegas para evitar los accidentes con animales

Accidente ocurrido en agosto en Chantada en el que murieron dos jóvenes ocupantes de un coche al irrumpir un jabalí en la calzada. ALBERTO LÓPEZ

Gobierno central y Xunta trabajarán conjuntamente para reducir la accidentalidad en las carreteras gallegas. Es un compromiso al que llegaron esta semana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en la última reunión del año de la Comisión Autonómica de Tráfico e Seguridade Viaria. Y la primera de esas colaboraciones se plasmará en la lucha contra uno de los eternos problemas de la red viaria de Galicia: la irrupción de animales salvajes en la calzada. Para ello crearan un grupo específico de trabajo para profundizar en el análisis de ese tipo de siniestralidad y buscar nuevas fórmulas que eviten esos accidentes.

«Temos que apostar por medidas innovadoras, porque as tradicionais, como os repelentes ou a colocación de valados xa perderon efectividade», explica la conselleira. «Estamos traballando no concepto de estrada intelixente», añade al referirse a la utilización de sistemas de inteligencia artificial. Avanza que para eso la Xunta está contactando con los mercados para la habilitación de sistemas que alerten a los conductores del peligro cuando un animal irrumpa en la carretera. Ethel Vázquez explica que los animales se acostumbran a los métodos tradicionales que se han venido utilizando hasta ahora. «Hai que buscar solucións e analizar as novas realidades. A idea é traballar conxuntamente con grupos de traballo copa Xunta e coas demais Administracións», asegura el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

Las cifras de los accidentes con fauna salvaje en Galicia son preocupantes. El año pasado se produjeron 12.000 siniestros causados por animales que invadieron la carretera, y hasta octubre de este 2023 ya se contabilizan más de 10.000. Uno de los mayores problemas lo representan los jabalíes, con más de 3.500 accidentes al año. La mayoría se cierran con daños materiales en los vehículos y con la muerte del animal, pero hay casos de extrema gravedad, como el accidente de agosto en Chantada, en el que murieron dos jóvenes al salirse su coche de la vía tras la irrupción de un jabalí en plena noche.

Una cifra oculta de siniestros

Es lógica la preocupación de las autoridades con responsabilidad en la seguridad vial, sobre todo por el elevado número de accidentes con animales. Y hay muchos más, advierten fuentes de Tráfico, ya que se considera que hay una cifra oculta de siniestros que no llegan a comunicarse, unas veces porque el coche implicado en el siniestro no tiene en su seguro la cobertura de atropellos de animales, o porque los daños del vehículo han sido leves y el conductor ni siquiera ha dado parte del accidente.

La irrupción de animales en la calzada tiene una doble incidencia sobre la seguridad vial: por un lado, la gravedad de cada accidente, y por otro, los recursos que se dedican a esos siniestros. La Guardia Civil de Tráfico dedicó en el 2022 una hora y media al atestado de cada siniestro con animales por daños materiales, unas 5.000 horas al año.

La irrupción de jabalíes en las carreteras causa casi diez accidentes al día en Galicia josé manuel pan

«Estratexia de dixitalización de estradas» para reducir la siniestralidad

La Estratexia de Dixitalización e Innovación en materia de Estradas en Galicia, que fue aprobada en octubre por el Consello de la Xunta, prevé el desarrollo de la nuevas tecnologías para reforzar la seguridad vial y, de forma más concreta, para ayudar a prevenir los accidentes con fauna salvaje.

Desde la Xunta señalan que en la actualidad no están disponibles herramientas que permitan lograr esos objetivos, por lo que la Axencia Galega de Infraestruturas ya tiene preparados los pliegos de contratación para «iniciar un proceso de compra pública innovadora». Básicamente, eso significa aportar financiación a los proyectos de I+D+i del sector privado que puedan servir para mejorar la seguridad vial en relación a la invasión de animales en la red de carreteras.

Cámaras y sensores

La Consellería de Infraestruturas ya tiene algunas ideas sobre la mesa que se pueden explorar mediante la inteligencia artificial, como es el caso de la instalación de cámaras y sensores que detecten la presencia de animales cerca de la carretera y que envíen avisos a los conductores. Al mismo tiempo, esos sistemas activarían señales y sistemas inteligentes de iluminación que enfocarían las áreas en las que están los animales para que de esa forma los conductores puedan identificar la presencia de la fauna salvaje en la carretera.