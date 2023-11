Sumar Galicia confirma que se presentará con sus siglas en las cuatro provincias

Sandra Alonso

Hasta en dos ocasiones negó Paulo Carlos López, portavoz de Sumar Galicia, que exista un diálogo abierto con el PSdeG para concurrir juntos en las próximas elecciones gallegas. «Non me chamou ningún membro do PSOE para propoñer unha coalición. Teño constancia que a nivel de Estado que tampouco houbo unha proposta formal para concorrer co PSOE en Lugo e Ourense», respondió esta mañana tras las informaciones publicadas en medios de Madrid que apuntaban a un pacto propuesto por los socialistas a la formación liderada por Yolanda Díaz. «Non existe nada, non houbo ningún contacto. Foi problemente un globo sonda», zanjó López.

También negó este extremo el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. «Quen define as estratexias electorais e as conversas con outras formacións políticas é o PSdeG, por iso podo afirmar que non hai ningunha conversa con Sumar para concurrir as eleccions autonómicas», señaló el líder de los socialistas gallegos en un audio remitido a los medios, en el que apunta al «cambio de ciclo claro» del PP en Galicia.

El que por ahora es única cabeza visible de Sumar en la comunidad, más allá de las dos diputadas en el Congreso, avanzó que su partido tiene un «proxecto galego nas catro provincias», y que además iniciará este fin de semana un proceso de escucha para la confección de su candidatura en Ourense, precisamente uno de los territorios donde se especulaba con ese acuerdo con el PSOE. «Descartamos esa posibilidade», dijo sobre esto último, subrayando que ambas son fuerzas políticas complementarias en la acción de Gobierno, pero «diferentes» y con «distintas versións da realidade». «Temos a nosa propia identidade», añadió, insistiendo de nuevo en que descartan formar coalición con el PSOE antes de las elecciones.

Paulo Carlos López sí indicó que el cambio político en Galicia «ten que ser a tres», en referencia a BNG y PSdeG, y que la aparición de Sumar en el tablero autonómico servirá para «ensanchar moito máis o campo progresista». Así, el portavoz de Sumar expuso que la única negociación que habrá con los socialistas será tras los comicios, para formar «un goberno de coalición». «Temos un proxecto nacional e queremos construilo. Ímonos presentar nas catro provincias galegas», remarcó.

«Política útil»

López reivindicó la «marca de auga» de Sumar, que es, según explicó, trabajar para «facer política útil». Enumeró así las políticas impulsadas por Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo, como la subida del salario mínimo, la propuestas de reducción de la jornada laboral o el escudo social. «Somos a alternativa que fai políticas transformadoras que xa percibe a cidadanía», continuó, apelando a incorporar «o estilo» de Yolanda Díaz y el «bagaxe» de las dos diputadas de Sumar en el Congreso.

Situó la vivienda como uno de los ejes de su proyecto político frente a la «especulación» de un PP al frente de la Xunta que dijo ver «nervioso» ante la proximidad de las elecciones, acusando a los populares de haberse instalado en una campaña de «propaganda».