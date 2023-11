Rueda insta al ADIF a mejorar las condiciones de la infraestructura para que las empresas apuesten por las autopistas ferroviarias

Terminal ferroviaria de mercancías de San Diego (A Coruña) MARCOS MÍGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó este martes que el transporte de mercancías por ferrocarril «es fundamental», pero advirtió de que primero es preciso crear «condiciones de infraestructura» para que los proyectos empresariales «se animen a utilizarlas», dijo en referencia a la ausencia de Galicia y del noroeste en los planes para las autopistas ferroviarias, y a que el ADIF asegura no haber recibido ninguna propuesta del sector empresarial gallego para establecer una de estas conexiones, consistente en transportar camiones en trenes.

Durante la inauguración de la tercera edición de las Jornadas Puerto-Empresa que organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Rueda aseguró que «no tiene mucho sentido que se diga que no entramos en las redes de transporte del futuro ferroviario porque no hay proyectos empresariales que lo pidan». «Primero —añadió— habrá que crear las condiciones de infraestructuras para que los proyectos empresariales se animen a utilizarlas». También aseguró que es necesario poner en marcha «todas las condiciones desde el punto de vista administrativo y burocrático para poder tramitar todos los procesos complejos vinculados a la descarbonización».

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, también se refirió a la polémica sobre las autopistas ferroviarias publicada en La Voz, en la misma línea que el presidente. Auguró que el interés empresarial en el cambio modal —sacar camiones de las carreteras— surgirá cuando exista un Plan Director del Corredor Atlántico de mercancías, en el que deben detallarse las inversiones y plazos de las obras para hacer interoperable este itinerario transeuropeo. El Plan Director se ha retrasado porque el Ministerio de Transportes quiere incluir los nuevos itinerarios que la UE incluirá en la red básica. «Existe unha falta de compromiso e de atención do Goberno de España en materia de inversións, pois só mira ao Mediterráneo», constató.

La opinión del sector

Fuentes del Clúster da Función Loxística de Galicia, el consorcio que más está trabajando por el cambio modal en la comunidad, aseguran que desde hace años intentan dinamizar una demanda latente «a la que Galicia no puede aspirar porque simplemente no hay posibilidad de prestación de servicio». «Es esa falta de capacidad de servicio y no la falta de demanda —añaden— lo que nos preocupa y por lo que trabajamos».

Aseguran que son muchos los grandes cargadores de Galicia que quieren y tienen volúmenes interesantes para pasar al ferrocarril, «pero no pueden hacerlo porque no hay servicios ferroviarios. En el medio y largo plazo es necesaria una apuesta por la mejora de las infraestructuras, pero es más urgente la apuesta por la puesta en marcha de nuevos servicios, sean de autopista ferroviaria o de trenes convencionales». Desde el Clúster aseguran que están dispuestos a realizar aportaciones al Plan Director antes de su aprobación, pero no han sido convocados para consensuar el diseño del corredor atlántico.