El municipalismo seguirá reinando en el Ministerio de Transportes

El municipalismo como filosofía política seguirá reinando en el Ministerio de Transportes. El ministro Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, presentó este martes al nuevo secretario de Estado de Transportes, el también exalcalde de Irún José Antonio Santano. Y ambos sustituyen en esos puestos a dos exregidores: la exministra Raquel Sánchez, que fue alcaldesa de Gavá (Barcelona), y el ex secretario de Estado David Lucas, que fue regidor de Móstoles y teniente de alcalde de Getafe, y que ahora seguirá como número dos en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, sus dos primeras responsabilidades en Transportes y que ahora se desgajan en otro ministerio.

Los dos nuevos responsables del ministerio con más poder inversor quisieron recalcar en la presentación ante los funcionarios de Transportes que el municipalismo, la forma de hacer política en el ámbito local, imprimirá carácter a su gestión. Santano explicó con cierta emoción que el lunes se despidió de la corporación municipal de Irún después de 21 años e hizo suya una frase del ministro sobre cómo será su trabajo en el ministerio: «No he venido aquí para estar, sino para hacer». «Ser alcalde imprime carácter y forma parte de tu ADN», dijo, después de recordar su paso como regidor por las dependencias del ministerio. «He venido mucho por aquí y no siempre me he ido contento», ironizó.

Óscar Puente incidió en esa forma de hacer que supone la «deformación» de haber sido alcalde: «Es eso de estar siempre encima de los asuntos. El alcalde es muy meticón», dijo, mientras reivindicaba los perfiles políticos de la nueva cúpula, quizás para anticiparse a las críticas por la ausencia de perfiles técnicos.

Sobre la filosofía concreta que guiará la política de infraestructuras del ministerio hubo pocas pistas, aunque una de ellas puede verse de forma positiva desde el noroeste. El nuevo secretario de Estado apostó por hacer progresar el ferrocarril «hacia el norte», así como impulsar la conexión del corredor atlántico con Francia.

El ministro incidió en el cambio de estructura del ministerio, en el que dejarán de estar separadas las infraestructuras y los servicios de transporte. Así, habrá una Secretaría General de Transporte Terrestre, de la que dependerán las carreteras, los ferrocarriles y los servicios asociados, tanto en el ámbito de los viajeros como en el de las mercancías. La otra secretaría general agrupará el ámbito aéreo y marítimo. Para la primera secretaría se perfila el actual comisionado del Gobierno para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, que fue nombrado en enero de este año, justo cuando la Xunta y los gobiernos de Asturias y Castilla y León celebraban una cumbre en Santiago para reivindicar las obras en la red ferroviaria convencional del noroeste. Su paso por el puesto de comisionado fue más bien discreto —no se reunió con la Xunta durante el año corto que estuvo al frente— e incluso sublevó a los empresarios por recriminarles que no apostaran por el cambio modal en las mercancías. José Antonio Sebastián Ruiz es de Valladolid, como el ministro, y su experiencia profesional se centró en la logística ferroviaria, principalmente en la empresa privada. Ahora será el número 3 del ministerio en sustitución del catalán Xabier Flores, con el que la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade tenía una relación fluida, y que se implicó en la reconstrucción de los viaductos de la A-6.

La cuota del PSC parece que se mantendrá en Renfe con Raül Blanco, que seguirá como presidente de la operadora con el objetivo de legislatura de hacer realidad el complejo traspaso de las cercanías a la Generalitat. En el ADIF, sin embargo, se relevará a su presidenta, María Luisa Domínguez, que llegó al puesto cuando la gallega Isabel Pardo de Vera fue nombrada secretaria de Estado de Transportes. Precisamente el ministro agradeció a Pardo de Vera su trabajo en el ministerio, donde permaneció hasta que fue cesada por su predecesora, Raquel Sánchez. Al frente del ADIF se situará al ingeniero valenciano Ángel Contreras, actual director general de Conservación y Mantenimiento.