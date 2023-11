La izquierda irá con tres marcas a las elecciones gallegas pese a las negociaciones previas

Entre la izquierda gallega, a la que se une ahora Sumar, está extendida la percepción de que las próximas elecciones gallegas serán las del «cambio de ciclo» del PP en Galicia. «Pode tocarse cos dedos», metaforizó este miércoles el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. Pero para materializar ese anhelo hay que alcanzar los 38 diputados que dan las llaves de San Caetano, sede del Gobierno gallego. Y es un horizonte que parece lejano.

La evidencia de esa cierta debilidad de las marcas de izquierda ante el PP la ejemplificó este miércoles la portavoz de Sumar en el Congreso, la gallega Marta Lois: «Todo el mundo sabe que el BNG o el PSOE en Galicia no son suficientes. Se necesita un Sumar fuerte para ese cambio». La última encuesta de Sondaxe sobre Galicia —la única publicada sobre las autonómicas— mantenía en octubre al PP de Rueda dos escaños por encima de la absoluta.

El partido creado por Yolanda Díaz teje alianzas con fuerzas a la izquierda del PSdeG para confeccionar una candidatura. Negocia con Esquerda Unida y Podemos, y desde hace semanas hay también línea abierta con los nacionalistas de Anova. Estos últimos, escindidos del BNG a raíz de la ruptura de Amio liderada por Xosé Manuel Beiras, tienen a Martiño Noriega ahora en la órbita de Sumar. Decidirán sobre su futuro este mes de diciembre en asamblea. Predominan dos sectores: uno favorable a buscar esa alianza electoral con Sumar para estos comicios, y otro donde sus miembros, de forma individual, regresen al Bloque.

Fuentes del BNG descartan, sin embargo, cualquier alianza de cara a las autonómicas, cuya convocatoria podría anunciar Rueda a partir del 19 de diciembre, justo después de la aprobación de los presupuestos autonómicos. Tras apuntar La Voz a inicios de noviembre al día 18 de febrero como posible fecha, hacia ahí han apuntado desde dirigentes del PSdeG, del Bloque o este mismo miércoles el PNV. Recuerdan que, si no accedieron a pactos cuando las encuestas les dejaban sin grupo propio en el Parlamento en 2016, menos lo iban a hacer ahora que se ven «en disposición de liderar o próximo Goberno da Xunta». Sin embargo, sí se sabe de encuentros informales entre dirigentes del Bloque con gente de Anova.

Alrededor de Sumar existe un mar de fondo, agitado desde Madrid, sobre un eventual pacto con los socialistas gallegos para buscar alianzas preelectorales. Desde ambos partidos se descartó este miércoles cualquier «conversación formal» en este sentido. «Es radicalmente falso», zanjó Yolanda Díaz, visiblemente molesta, en la entrada del Congreso.

Al portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, le tocó estrenarse este miércoles en el cargo ante los medios con un desmentido: «Non me chamou ningún membro do PSOE para propoñer unha coalición. Teño constancia de que a nivel de Estado tampouco houbo unha proposta formal para concorrer co PSOE en Lugo e Ourense». Minutos antes, además de Díaz, Marta Lois negaba las informaciones que apuntaban a un pacto entre Sumar y los socialistas para unir sus listas en las provincias de Lugo y Ourense en las elecciones gallegas. «Non existe nada, non houbo ningún contacto. Foi probablemente un globo sonda», razonó López en su primera rueda de prensa como portavoz de Sumar Galicia, que confirmó que tendrá candidatura en las cuatro provincias.

También negó esas conversaciones el secretario xeral del PSdeG. «Podo afirmar que non hai ningunha conversa con Sumar para concorrer ás eleccións», señaló Valentín González Formoso en un audio remitido a los medios.

Desde la dirección del PSdeG coinciden en indicar que, «esta vez sí», en las elecciones gallegas se abre una ventana de oportunidad para apear al PP de la Xunta con José Ramón Gómez Besteiro como candidato, «a quen aínda hai que dar a coñecer», apostilla un diputado autonómico. A nadie se le escapa que ese horizonte de alcanzar los 38 diputados con varios socios está lejos.

Detrás de todos estos movimientos está la pugna por los restos de los últimos votos y el mínimo del 5 % de votos por provincia que impulsó en su momento Manuel Fraga. Ese umbral ya hizo que Galicia en Común, la marca de Podemos en Galicia, se quedase sin representación en las últimas elecciones. Y precisamente a esa lógica respondería que Sumar fuese de la mano con el PSdeG en Lugo y Ourense, donde la formación magenta tiene más complicado entrar en el Parlamento. Pero por línea interna de estos partidos hay una pregunta retórica que zanja el asunto: «¿Qué sentido tendría pedir un voto en Lugo y otro distinto en A Coruña?».

En medio de todo el ruido alrededor de las fuerzas de izquierda, González Formoso aceptó como «normal» que se especule con pactos preelectorales ante el entendimiento de dos fuerzas que «funcionan eficientemente no Estado».

Rueda presume de tener una mayoría suficiente para «no estar pendiente» de pactos posteriores

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, respondió este miércoles por la mañana, tras un acto junto al conselleiro de Educación en Poio, que «cada partido es libre de decidir lo que quiere hacer» de cara a las elecciones autonómicas, y acusó a la oposición de centrar su agenda en la fecha que estas se convoquen. Respecto al presunto pacto preelectoral entre Sumar y PSOE, negado por ambos partidos, el titular del Ejecutivo gallego dijo que a su formación «le toca gobernar». «Es la responsabilidad que estamos ejerciendo y, en su momento, pedirle a los gallegos la confianza por la mayoría que hemos tenido hasta ahora», añadió sobre «una mayoría suficiente» para «no tener que estar pendientes de todas estas alianzas», comparó con los socialistas.

Rueda lamentó la insistencia de la oposición en reclamar una fecha para las elecciones. «Me pregunto si la oposición tiene otras prioridades en Galicia que la fecha electoral. Esta semana toca decir que sean cuando antes, la pasada había que retrasarlas», comparó el presidente gallego, que sigue sin despejar aún cuándo convocará los comicios, que deben celebrarse en la primera mitad del próximo año.

El precedente de una alianza prelectoral en 1997 entre el PSdeG y Esquerda Unida

Hay un precedente en 1997 de coalición entre PSdeG y partidos de la izquierda no nacionalista. Los socialistas gallegos se unieron entonces con la Esquerda Unida-Esquerda Galega de Anxo Guerreiro, que al coaligarse con el PSOE se enfrentó a la matriz federal, liderada por Julio Anguita, y fundó esta escisión. Con el hoy alcalde de Vigo, Abel Caballero, como candidato, el PSdeG se quedó en 15 escaños —uno más que en la actualidad—, y se vio superado por el BNG de Xosé Mauel Beiras, que se convirtió en segunda fuerza. Manuel Fraga apuntaló entonces su tercera mayoría absoluta consecutiva, con 42 escaños (los mismos que tiene ahora el PP).

En el 2012, Yolanda Díaz impulsó desde Esquerda Unida la coalición Alternativa Galega de Esquerdas, junto a Xosé Manuel Beiras, cosechando 9 diputados.