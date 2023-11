Sara Inés Vega, alcaldesa de Castro Caldelas: «Quen deu orde de secuestrar os votos debería responder diso»

Sara Inés Vega, votando o pasado domingo. Santi M. Amil

Fai pouco máis de quince días, Sara Inés Vega (Monforte, 1960) cumpriu nove anos na alcaldía do concello ourensán de Castro Caldelas (1.177 habitantes), á que chegou trala renuncia do seu predecesor no cargo, Eladio