La mujer asfixiada vivía con su pareja en Vigo pese a tener una orden de alejamiento

Los investigadores, ayer, accediendo a la vivienda en la que residía Judith para registrarla. XOAN CARLOS GIL

Resolver el crimen de Judith Muñoz González conlleva reconstruir los pasos dados por la víctima desde que fue vista en Vigo por última vez (el pasado domingo) hasta que un transportista halló el jueves su cadáver tras unos contenedores en un polígono industrial de O Porriño; una franja temporal de 100 horas donde por ahora solo existen incógnitas. La primera, fundamental, implica identificar a quién asfixió a la víctima, de 37 años, si lo conocía previamente o fue un encuentro sobrevenido. Todas las hipótesis están abiertas.

Su vida personal tampoco aporta demasiada luz al caso. Al contrario. Judith, natural de Ourense, vivía en Vigo desde hacía unos meses. Se instaló en una casa abandonada que no es de su propiedad. La okupó junto a su pareja. Pero la relación entre ambos tampoco era una balsa de aceite. Al contrario. Una orden de alejamiento por malos tratos de él cometidos sobre ella impedía que estuvieran cerca. Pese a ello, seguían compartiendo techo.

La víctima, Judith Muñoz González.

Residían en el número 57 del camino Redomeira, junto a la calle Aragón. Una vivienda de dos alturas y buhardilla, con un pequeño solar asilvestrado y un perímetro de zarzas selváticas cercando la entrada principal. La Guardia Civil registró este sábado por la tarde la vivienda en busca de pruebas e información que permitan seguir encajando nuevas piezas del puzle. La puerta de acceso está precintada desde el viernes por la Policía Local, que colaboró con la Guardia Civil en la investigación. Los agentes llamaron al inmueble sin que nadie respondiese. En el vecindario, Judith y su pareja no pasaban desapercibidos por el hecho de residir en una casa okupada. Pero no por altercados o por generar mala convivencia.

Los investigadores que llegaron a la casa dudaron antes de entrar en ella, puesto que por el mal estado del inmueble temían que el suelo se desplomase. Sin embargo, finalmente accedieron y permanecieron una hora revisando el interior. Cuando dieron por terminada la inspección dejaron la infravivienda llevando con ellos tres o cuatro bolsas de material que consideraban que podía tener interés para el caso.

De la pareja de Judith nada se sabe desde mediados de semana. No está localizable pese a la gravedad de los hechos. La investigación no lo relaciona con la muerte por ahora, ya que su ausencia puede no significar nada. Pero sus antecedentes por malos tratos y su desaparición repentina generan preguntas y recelo.

Otra vía de investigación implica identificar al último hombre que recurrió a la víctima, que ejercía la prostitución, para contratar sus servicios. Un trabajo policial complejo que podría completarse con el visionado de cámaras de videovigilancia instaladas en carreteras de acceso a O Porriño en los días previos a la localización del cadáver. Se buscarían matrículas de coches que faciliten dar con la persona que transportó el cadáver. Porque una cosa sí resulta ya segura: la víctima, viva o muerta, fue trasladada de Vigo a O Porriño. Tal vez el sistema de videovigilancia del polígono industrial captase algo, o las cámaras de la autovía que comunican ambas poblaciones.

Repetidores de tecnología

La otra vía de trabajo conlleva recurrir a la tecnología y su memoria. La telefonía móvil y el banco de datos que generan estos dispositivos resultan siempre ilustrativos. Ya sea para conocer con quién mantuvo la víctima las últimas comunicaciones antes de fallecer, o situar geográficamente la trayectoria cronológica de sus últimos movimientos. También ayuda a saber en qué momento la fallecida perdió el control sobre su teléfono: el móvil no apareció junto al cadáver, el autor del crimen se tomó la molestia de hacerlo desaparecer para torpedear el trabajo policial.

La reconstrucción de los últimos días con vida de Judith sí permite acotar algunos plazos. Fue vista por última vez el domingo pasado, y hallada muerta el jueves, aunque la autopsia revela que falleció el martes. Estos plazos concentran los hechos a investigar en las 48 horas transcurridas del domingo al martes. A mayores, falta por saber si el cuerpo permaneció los dos siguientes días tras el contenedor, o en qué momento fue depositado allí.

La investigación la dirige el Juzgado número 3 de O Porriño, que también instruye el crimen de un ciudadano portugués hallado muerto dentro un pozo situado en una finca de este ayuntamiento en febrero de 2021. En aquella ocasión, los datos de telefonía móvil también fueron fundamentales para hilar la investigación y llegar a los presuntos culpables.