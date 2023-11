Galicia sale a la calle contra la violencia machista

Marcha del 25N en Vilagarcía Mónica Irago Marcha por el 25N en Vilagarcía Mónica Irago Marcha por el 25N en Viveiro Pepa Losada Actos del 25N en Lugo plaza Santo Domingo Óscar Cela Actos del 25N en Lugo plaza Santo Domingo Óscar Cela Actos del 25N en Lugo plaza Santo Domingo Óscar Cela Actos del 25N en Lugo plaza Santo Domingo. La alcaldesa, Lara Méndez, toma la palabra Óscar Cela

Galicia se moviliza este sábado, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. A lo largo del día hay previstas manifestaciones, concentraciones, batucadas, caminatas, ofrendas florales y declaraciones institucionales para destacar el apoyo social a la lucha contra la violencia de género, que se conmemora el 25 de noviembre.

La Xunta ha reiterado su «firme condena» a cualquier expresión de violencia contra las mujeres, que cada día,« situacións dramáticas, por lo que es absolutamente necesaria a reacción unánime de toda a sociedade». Identificar las señales y rechazar al agresor son acciones necesarias en este sentido. Hay, además, que promover una asistencia integral a las víctimas, las mujeres y las personas que estén a su cargo, y fortalecer la prevención para avanzar en la paulatina reducción de esta violencia.

El Gobierno gallego recordó especialmente este sábado a Beatriz Lijó Gesteira, pontevedresa de 47 años, y a Ana Vanesa Serén Penas, lucense de 44. Ambas fueron asesinadas este año por sus exparejas.

La declaración institucional también afirma que la Administración gallega seguirá trabajando con el Protocolo de Coordinación y Cooperación institucional frente a la violencia de género.

La ministra de Igualdad ante la división del feminismo el 25N: «Lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz feminista» La Voz

No hay ámbito social que no se manifieste en contra de la violencia machista. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha firmado una declaración institucional en la que dice que frente a las crisis actuales, «a violencia contra a muller non é secuencial, senón recorrente, non é algo puntual ou agudo, senón crónico», que forma «parte das nosas vidas». Y es que «nos últimos 20 anos, 1.237 mulleres faleceron en España como consecuencia da violencia machista, 68 delas en Galicia». El máximo responsable de la Justicia en Galicia no tiene dudas de lo que esto implica: «Hai mulleres maltratadas que nin sequera aprecian os malos tratos. Hai homes maltratadores que nin sequera se dan conta de que o son. A violencia non só se manifesta a golpes ou a coiteladas. Temos que aprender a distinguir correctamente a violencia psicolóxica, cuxa presencia é extensísima». Por eso, dice el magistrado en nombre de los tribunales gallegos, hay que aceptar la violencia machista en primera persona:«Temos que entender que esta violencia aféctanos a todos, aínda que non se queira recoñecer. E temos que entender que temos que traballar e actuar, todos os días do ano, desde a familia, a empresa, as administracións públicas, os centros escolares, en suma, desde todos os ámbitos da sociedade, para evitar futuros maltratadores e para xerar o illamento social dos maltratadores que xa o son, denunciando as súas condutas».

Y mientras las instituciones ponían palabras contra la violencia machista, la calle vibraba con las manifestaciones ciudadanas.

Como en Arousa. Bajo un sol radiante y con el violeta como bandera, la comarca acogió este mediodía numerosos actos con motivo del 25N. La lectura de manifiestos fue la protagonista en Vilagarcía, Cambados, O Grove, A Illa, Ribadumia y Pontecesures, mientras que en Catoira esperarán a la tarde. En Vilanova, Meis y Meaño ya hicieron ayer.

En la ciudad arousana hubo, además, una manifestación convocada por el colectivo o Soño de Lilith que arrancó de la plaza de Galicia con la tradicional tamborrada que acompaña este tipo de movilizaciones coreando lemas como «polas que están, as que non están e as que perigan» o «non están todas, faltan as asasinadas».

La jugadora de baloncesto Sara Gómez fue la encargada del discurso final: «Mentres haxa unha muller sufrindo, aquí estaremos para visibilizala e protexela».

MARCHAS EN GALICIA: SÁBADO 25 ORGANIZADAS POR LA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES Vigo: Vía Norte/Urzaiz (20 horas) A Coruña, en el Obelisco (19 horas) Santiago de Compostela: Convoca una manifestación en la Praza 8M (20 horas) y una ruada nocturna en Praterías (21.30 horas) Ourense: Hay dos actividades, en la calle del Paseo (12.30 horas) y ante la subdelegación del Gobierno (19.30 horas) Lugo: Multiusos de la Xunta (20 horas) Pontevedra: Praza de Ourense (12 horas) Ferrol: Praza do Himno (19 horas) Vilagarcía: Praza de Galicia (12 horas) As Pontes, 18:30 horas: Praza do Hospital Ames, 12 horas: Praza do Concello Betanzos, 18.30h Palco da Música Carnota, 19 horas: Praza da Pedra Catoira, 20 horas: Alameda do Concello Cee, 20 horas: Praza 8M Lalín, 12.30 horas: Praza da Igrexa Monforte, 17 horas: Praza de España Ordes, 19 horas Alameda Padrón, 20 horas: Praza de Macías Ponteceso, 13 horas: Praza do Recheo Pontedeume, 12 horas: Praza do Concello Rianxo, 12 horas: Praza de Padrón Ribadavia, 20 horas: Praza Maior Ribadeo, 19.30 horas: Praza 8 de marzo Vilalba, 18.30 horas: Praza da Constitución