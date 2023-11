Besteiro demanda a Rueda que «se tome en serio a saúde mental» y cree 120 plazas «de calidade» para llegar a la media del Estado

El candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, demandó este sábado al presidente autonómico, Alfonso Rueda, que «se tome en serio a saúde mental», un ámbito en el que señala que Galicia tiene las peores cifras del Estado, lo que para él representa «outro fracaso das políticas sociais do PP despois de 14 anos de goberno».

Besteiro intervino en la apertura de la escuela de otoño de las Xuventudes Socialistas de Galicia, que tiene lugar este fin de semana en Lugo. Allí trataron los principales asuntos que preocupan a la juventud gallega, como los problemas del transporte, el difícil acceso a la vivienda, las deficiencias de la Universidade y la Formación Profesional, así como la salud mental y los trastornos adictivos.

«Os socialistas de Galicia reclamamos a convocatoria de 120 prazas de saúde mental para chegar en 2024 á media do Estado. Ademais, este servizo ten que estar de maneira integral na Atención Primaria. Non basta coa incorporación de psicólogos á Atención Primaria, como anunciou a Xunta», señaló Besteiro, que añadió que «cando cheguemos á Xunta, os socialistas apostaremos de verdade pola saúde mental».

El candidato socialista a la presidencia de la Xunta y el Secretario Xeral de Xuventudes Socialistas aportaron propuestas no solo en materia de salud mental, sino de movilidad sostenible, vivienda e igualdad, entre otros ámbitos. Asimismo, Besteiro tuvo unas palabras de agradecimiento a la organización juvenil por apoyarlo «tanto nos bos como nos malos momentos», cuando fue «vítima dunha inxustiza xudicial». Del mismo modo, halagó el «intenso traballo» que están realizando el actual secretario general y su equipo, así como el anterior líder de la organización, Aitor Bouza.

Besteiro estuvo acompañado por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el secretario general de las XSG, Xurxo Doval, en el acto de inauguración. También asistieron al acto miembros del partido como César Mogo, senador; Luis Álvarez, portavoz parlamentario del Grupo Socialista; Patricia Otero, diputada autonómica, así como varios concejales de Lugo, además del secretario general de JSE, Víctor Camino.

Al término del acto, los participantes en la escuela de outono asistieron a la lectura del manifiesto del 25N por parte de varias futbolistas, organizada por el Concello de Lugo en la Árbore da Vida de la plaza de Santo Domingo.

La Xunta asegura que ya creó más plazas de las que le reclaman

Tras estas valoraciones de Besteiro, la Xunta le respondió que en esta legislatura, el gobierno autonómico ha creado 241 plazas. Además, para darles «a máxima estabilidade», explicaron fuentes de la Xunta, 175 de estas plazas se ofrecieron a través de un concurso de méritos para cubrirlas de forma permanente. «Tanto a creación de prazas, recollidas nas correspondentes leis de presupostos anuais, como a convocatoria por concurso de méritos, según a normativa aprobada para cubrir as prazas sanitarias de difícil cobertura, tiveron o voto en contra do PSdeG», indican.

Es por este motivo que descartan las críticas vertidas por Besteiro contra la atención a la salud mental en la comunidad, que el candidato socialista considera un «fracaso» dadas las cifras de consumo de psicofármacos y de suicidios, las más altas de España.

Besteiro replicó que os datos negativos de Galicia «son absolutamente indiscutibles»

Ante la reacción del gobierno autonómico, Besteiro replicó que «o sector está en Galicia moi por debaixo da media estatal e moi por debaixo da media das outras comunidades autónomas de España. Así o sinalan todas as seccións profesionais e os propios datos oficiais da Xunta de Galicia a través dos seus orzamentos. Esto é innegable e absolutamente indiscutible», asegura el secretario general de los socialistas gallegos, que añadió que «O goberno da Xunta, iso sí, no seu obxectivo de seguir precarizando o empleo, intentou convocar novas prazas a través dun novo formato, dunha nova categoría laboral que fixo prazas máis baratas, máis precarias e máis inestables, e que incluso os profesionais están rexeitando nas propias convocatorias. Tamén desde o Partido Socialista opuxémonos a esas prazas, porque non se trata só de convocar máis prazas, senón prazas de calidade, como demandan os profesionais e como se demandan desde todas as categorías».

Besteiro concluyó con una petición: «Pedímoslle á Xunta que convoque esas prazas de calidade e que non intente enganar a través dos argumentos. Nunca se vota nun listado específico, nin unhas prazas concretas. Vótanse o tipo de categorías laborais e vótase no Parlamento de Galicia convocar máis prazas de calidade para os profesionais».